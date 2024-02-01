Постачання iPhone скоротяться на 15% у 2024 році, — Мін-Чі Куо

Цього року Apple може отримати «найзначніший спад‎» серед основних світових брендів мобільних телефонів.

Аналітик компанії TF International Мін-Чі Куо дослідив ланцюги постачань Apple і стверджує, що компанія не надто оптимістично налаштована на постачання своїх iPhone у 2024 році — настільки, що скоротила обсяг постачань напівпровідникових компонентів на 200 млн одиниць (на 15% менше, ніж торік).

За словами Куо, Apple розраховує на зниження поставок iPhone 15 і майбутніх моделей iPhone 16 на 10-15% порівняно з постачаннями у 2023 році.

Так само компанія стикається з падінням продажів у Китаї, де щотижневі постачання iPhone скоротились на 30-40% у порівнянні з минулим роком. За словами аналітика, складні телефони та генеративні функції ШІ — ключові переваги для преміальних китайських користувачів, однак Apple поки не пропонує чогось подібного, і це — серйозний недолік. (Слід згадати також повернення Huawei й заборону використання пристроїв Apple у китайських державних установах й органах місцевого самоврядування).

Куо вважає, що Apple навряд внесе серйозні зміни у дизайн чи функціональність (в тому, що стосується ШІ) своїх iPhone до 2025 року, що, ймовірно, спровокує подальше падіння.