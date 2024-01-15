iPhone 16 і 16 Plus ймовірно матимуть 8 ГБ ОЗП, а новий 5G-модем Qualcomm встановлюватимуть лише на моделі iPhone 16 Pro

Моделі iPhone 16 і iPhone 16 Plus наступного покоління від Apple будуть оснащені 8 ГБ оперативної пам’яті, замість 6 ГБ в iPhone 15 і iPhone 15 Plus, згідно з інформацією, якою поділився технологічний аналітик Джефф Пу (Jeff Pu).

У дослідницькій записці інвестиційної компанії Haitong International Securities Пу підтвердив своє переконання, що всі моделі iPhone 16 будуть оснащені 8 ГБ оперативної пам’яті. Збільшення обсягу оперативної пам’яті може сприяти підвищенню продуктивності багатозадачності на iPhone, передає MacRumors.

Модельний ряд iPhone 15:

iPhone 15: 6 ГБ

iPhone 15 Plus: 6 ГБ

iPhone 15 Pro: 8 ГБ

iPhone 15 Pro Max: 8 ГБ

Модельний ряд iPhone 16, за даними Пу:

iPhone 16: 8 ГБ

iPhone 16 Plus: 8 ГБ

iPhone 16 Pro: 8 ГБ

iPhone 16 Pro Max: 8 ГБ

Пу також очікує, що iPhone 16 і iPhone 16 Plus підтримуватимуть Wi-Fi 6E, який працює в діапазоні 6 ГГц, забезпечуючи вищу швидкість бездротового зв’язку і зменшуючи перешкоди сигналу при використанні сумісного маршрутизатора. У лінійці iPhone 15 Wi-Fi 6E доступний лише в моделях Pro. Очікується, що Apple анонсує лінійку iPhone 16 у вересні.

Інший інсайд від Джефа Пу — моделі iPhone 16 Pro будуть оснащені модемом Snapdragon X75 від Qualcomm. Однак він очікує, що стандартні iPhone 16 і iPhone 16 Plus збережуть модем Snapdragon X70, встановлений у всіх моделях iPhone 15.

Анонсований у лютому 2023 року, Snapdragon X75 має покращену агрегацію операторів зв’язку та інші технологічні вдосконалення для швидшого завантаження та вивантаження 5G порівняно з X70. Комбінований модем mmWave і 5G-трансивер з частотою до 6 ГГц займає на 25% менше місця на друкованій платі й споживає на 20% менше енергії.

Snapdragon X75 також підтримує новітній стандарт 5G Advanced, який описується як «наступна фаза 5G» і «еволюція до 6G». 5G Advanced включатиме вдосконалення штучного інтелекту та машинного навчання для покращення продуктивності 5G, а також розширить можливості 5G на додаткові типи пристроїв та сценарії використання.

Apple працює над власним модемом 5G для iPhone з 2018 року, але проєкт зіткнувся з проблемами в розробці, і очікується, що модем буде анонсовано не раніше 2025 року або пізніше. Тим часом Apple продовжила угоду з Qualcomm про створення 5G-модему до 2026 року.