«Повільні коні» / Slow Horses — перший трейлер 4-го сезону шпигунського серіалу з Ґері Олдменом (з 4 вересня на Apple TV+)

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Apple TV+ опублікувала трейлер четвертого сезону одного з найпопулярніших серіалів платформи — шпигунського трилера «Повільні коні», заснованого на серії романів Міка Геррона «Слау-хаус».

Ґері Олдмен знову постає у ролі ватажка відділу шпигунів Джексона Лемба, також до серіалу повертаються Крістін Скотт Томас, Джек Лоуден, Саскія Рівз, Розалінд Елеазар, Крістофер Чанг, Еймі-Фіон Едвардс, Кадіфф Кірван і Джонатан Прайс. Серед новачків — Г’юго Вівінг, Джоанна Скенлан, Рут Бредлі, Том Брук і Джеймс Калліс. Керує четвертим сезоном режисер Адам Рендалл («Я тебе бачу»).

Перший епізод дебютує на Apple TV+ 4 вересня, решта виходитимуть щосереди до 9 жовтня включно.

Третій сезон серіалу «Повільні коні» номінували на 9 премій «Еммі» — зокрема в категоріях кращий драматичний серіал та акторських номінаціях для Олдмена, Лоудена та Прайса.

Трейлер

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