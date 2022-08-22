Працівники Apple виступили проти планів компанії повернути їх до роботи в офісі

Співробітникам Apple настільки сподобалося працювати віддалено, що тепер вони не хочуть навіть думати про повернення в офіс.

На початку цього місяця компанія повідомила своїх співробітників про те, що вони мають з’являтися в офісі тричі на тиждень — у вівторок, четвер та третій день тижня, який встановлює окремо кожен внутрішній підрозділ корпорації. Нові правила набирають чинності зовсім скоро – 5 вересня.

Проти такого рішення виступила група працівників під назвою Apple Together. Активісти пропонують дозволити співробітникам узгоджувати графік та порядок зі своїми безпосередніми керівниками, оминаючи корпоративну бюрократію та схвалення на найвищому рівні.Представники Apple Together навіть створили петицію, в якій наголосили, що компанія повинна “заохочувати працівників, а не забороняти гнучкий графік роботи”. Тільки тоді співробітники “зможуть почуватися комфортно, щоб разом “думати інакше” (девіз корпорації).

Та схоже на те, що Apple не збирається змінювати свого рішення, принаймні зараз. Генеральний директор Apple Тім Кук впевнений – “особисте співробітництво дуже важливе для культури всієї компанії”.

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З думкою глави Apple згодні далеко не всі. Жорстка позиція керівництва вже призвела до того, що керівник відділу машинного навчання Apple Ян Гудфеллоу залишив компанію у пошуках роботи з більш гнучким графіком. І не виключено, що звільнення продовжаться, якщо Apple не відступить від своєї ідеї.

Нагадаємо, компанія перевела співробітників на “дистанційку” ще в березні 2020 року — коли розпочалася пандемія коронавірусу. Відтоді Apple неодноразово намагалася повернути працівників до офісу, проте ці плани регулярно відкладали через чергові хвилі COVID-19.

Якщо ж брати фінансові показники Apple, стає очевидним, що відсутність працівників на робочому місці в офісі ніяк не впливає на виручку. Так, за квітень-червень 2022 року прибуток компанії склав майже $83 млрд доларів — це новий рекорд для червневих кварталів.

Джерело: Engadget