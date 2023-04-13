Презентація Xiaomi 18 квітня — очікуються 13 Ultra, Pad 6 та Band 8

Компанія Xiaomi оголосила, що вона представить свій флагманський смартфон Xiaomi 13 Ultra вже 18 квітня. І додатково компанія повідомила, що під час майбутнього заходу вона також продемонструє новий планшет Xiaomi Pad 6 та фітнес-трекер Xiaomi Band 8.

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Завдяки новим рекламним матеріалам тепер можна скласти деяке уявлення про те, як виглядатимуть ці пристрої. Перше, на що можна звернути увагу – колірне виконання та ремінці. Xiaomi Pad 6 представлений у трьох варіантах: чорному, бежевому та ніжно-блакитному. Фітнес-трекер Xiaomi Band 8 показаний з п’ятьма різними варіантами ремінців, включаючи один для спорту, два зі шкіри та два стильні у вигляді браслетів.

Що цікавіше, разом з планшетом Xiaomi Pad 6 фігурують знімна клавіатура та Bluetooth-стилус. Планшет має тонкі рамки дисплея, металевий корпус, порт USB-C та як мінімум два динаміки. Очікується, що два додаткові динаміки розташувалися у верхній частині корпусу.

Передбачається, що Xiaomi випустить дві версії планшета: звичайний Xiaomi Pad 6 та покращений Xiaomi Pad 6 Pro. За чутками, більш доступна модель оснащена процесором Snapdragon 870, дисплеєм з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів та частотою оновлення 120 Гц, а також батареєю місткістю 8840 мАг та швидкою зарядкою потужністю 33 Вт. Версія Xiaomi Pad 6 Pro нібито отримає більш продуктивний процесор рівня Snapdragon 8 Plus Gen 1, OLED дисплей із частотою 144 Гц та підтримку швидкої зарядки потужністю 67 Вт.

Джерело: phonearena