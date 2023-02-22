Продаж відеокарт падає у річному обчисленні, але середня ціна карти все ще на 93% вища, ніж у 2020 році – статистика Mindfactory та Hardware.info

Ринок дискретних відеокарт за рік зменшився на 42%, про що ми вже писали. Логічно припустити, що падіння продажів має вести до зниження цін – що поки що спостерігається лише в обмежених масштабах.

Згідно з лютневим звітом Hardware.info, деяке зниження цін все ж таки спостерігається. У середньому це 5,6% відеокарт Radeon та 3% для карт NVIDIA, порівняно із січнем. Стартові ціни поступово нормалізуються, і деякі відеокарти тепер доступні за ціною, нижчою за рекомендовану (RTX 4080 або RX 7900XT). Однак помітно, що в таблиці є чимало випадків зростання ціни:

AMD Radeon RX 7900 XTX у лютому коштувала на 14% дешевше, ніж у січні, але ціна, як і раніше, була вище рекомендованої на 6%. Однак RX 7900 XT зараз на 6,9% дешевше за MSRP. Ціни NVIDIA RTX 4090 знизилися на 6,2% всього за один місяць, що є найбільшим здешевленням у серії RTX 4000.

У Mindfactory, одному з найбільших німецьких роздрібних магазинів, середня ціна відеокарти, проданої в лютому цього року як мінімум на 93% вище, ніж за аналогічний період 2020 року. Середня ціна продажу відеокарт NVIDIA зараз становить €825, у той час, як карти Radeon зазвичай коштують €600 – на €427 та €295 дорожче, ніж у 2020 році відповідно. Загалом на дані за 2023 рік може вплинути той факт, що AMD і NVIDIA щойно випустили новітні відеокарти, традиційно дорожчі на старті.

Не варто забувати й про дві великі події, що вплинули на ринок відеокарт останнім часом: заборона майнінгу в Китаї та крах ринку криптовалют. Очевидно, що до них виробники могли продавати великі партії відеокарт, не особливо переймаючись роздрібними цінами, що в рази перевищували рекомендовані, а вторинний ринок не так тиснув на ціни. Тепер, коли акцент ринку змістився у бік індивідуальних продажів звичайним користувачам, зростання роздрібної ціни може бути виправданим навіть за умов падіння ринку на десятки відсотків.

Джерело: VideoCardz