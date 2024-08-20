Продовження серіалу Netflix «Дамер»: моторошний перший тизер і дата виходу

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Netflix оприлюднив перший тизер продовження кримінальної антології про вбивць під назвою «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів».

Короткий ролик демонструє двох чоловіків, які наближаються до огородженого маєтку зі зброєю в руках. Вони заходять усередину та прямують до вітальні. Екран раптово темніє, після чого лунають два постріли.

Netflix повідомила, що світова прем’єра серіалу відбудеться 19 вересня 2024 року. Новий сезон антології від Раяна Мерфі та Яна Бреннана, творців «Американської історії жахів», зосередиться на гучній справі 1990-х років.

Сюжет розповідає про братів Лайла та Еріка Менендесів, засуджених за вбивство батьків у 1996 році. Згідно з офіційним синопсисом, прокуратура стверджувала, що брати прагнули успадкувати родинний статок. Натомість обвинувачені пояснювали свої дії страхом перед багаторічним фізичним, емоційним і сексуальним насильством з боку батьків.

Перший сезон антології «Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» вийшов 2022 року. Головну роль серійного вбивці зіграв Еван Пітерс, який отримав за неї «Золотий глобус». Попри неоднозначні відгуки критиків, серіал здобув 82% глядацьких схвалень на сайті Rotten Tomatoes.

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У новому сезоні роль братів Менендесів виконають Ніколас Александр Чавес і Купер Кох. Їхніх батьків зіграють Хав’єр Бардем і Хлоя Севіньї. До акторського складу також увійшли Нейтан Лейн, Ері Грейнор, Леслі Гроссман і Даллас Робертс.

Джерело: Gamesradar

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