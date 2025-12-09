Програма “Атлантичний бастіон”: Велика Британія виявлятиме російські підводні човни за допомогою ШІ

Російські атомні підводні човни

Уряд Великої Британії оприлюднив перші деталі Atlantic Bastion — нової ШІ-програми підводної війни, розробленої для виявлення та протидії російській субмаринній активності через Північну Атлантику. Випробування включають “мисливців на субмарини” та цифрову цільову мережу, що з’єднує кораблі, підводні човни та літаки.

Оголошена на військово-морській базі Портсмут, ініціатива об’єднує кораблі Королівського флоту, патрульні літаки RAF та флот надводних і підводних апаратів. Усе це пов’язано в акустичну мережу спостереження з підтримкою ШІ. Розгортання почнеться наступного року. Atlantic Bastion є відповіддю на зростання російських підводних операцій навколо Великої Британії. Москва модернізує свій підводний флот для операцій проти західної інфраструктури – тож, британський уряд хоче швидкого переходу від концепції до польових випробувань і цього року виділив мільйони фунтів на ранню розробку.

Atlantic Bastion – це ключовий елемент британської стратегії оборони (Strategic Defence Review 2025), який змішує протичовнову війну до гібридної структури. Вона поєднує пілотовані кораблі та літаки з безпілотними апаратами з тривалим часом роботи. Концепція операцій програми зосереджується на акустичному виявленні на основі ШІ та розподіленому сенсингу, що передають дані в те, що посадовці описують як цифрову цільову мережу, яка дозволить силам знаходити й відстежувати загрози на великих площах океану та скорочувати час між виявленням і дією.

26 британських та європейських компаній подали сенсорні концепції, і 20 компаній вже подали пропозиції розробити прототипи. За словами уряду, державні інвестиції були доповнені приватним фінансуванням у співвідношенні 4:1, а найперспективніші розробки перейдуть до випробувань протягом найближчих тижнів. У заявах морського генерала сера Ґвіна Дженкінса описано службу, яка завжди змінювала свої методи у відповідь на противників і тепер має намір поєднати передову ШІ-технологію з досвідом підготовлених екіпажів.

Партнери, такі як оборонна компанія Anduril, BAE Systems і Helsing, просувають свої автономні платформи та системи управління для програми, стверджуючи, що операції, керовані даними, в масштабі тепер здійсненні. Їхній внесок охоплює великі автономні ШІ-асистовані сенсорні системи, випробувані у британських водах. Вже більше року Британія тестує індивідуальні цифрові комплекси для солдатів, а минулого місяця Міністерство оборони Великої Британії продемонструвало лазер, здатний збивати високошвидкісні дрони, що рухаються зі швидкістю 400 миль на годину, за вартістю $13 за постріл. Крім того, британці зупинили останню вугільну ТЕС на своїй території та будують першу атомну електростанцію з малим модульним реактором.

Джерело: TomsHardware