Ножі наголо 3: Прокинься, покійнику / Netflix

Відсьогодні на Netflix транслюється третій фільм у франшизі “Ножі наголо”, який продовжує пригоди детектива Бенуа Блана — на цей раз в “найсмертоноснішій” справі в його житті.

Фільм триває 2 години 26 хвилин (найдовший в серії) і має український дубляж та субтитри.

Як і в попередніх двох фільмах, в головній ролі постає Денієл Крейг. Однак, що цікаво, його персонаж з’являється лише на 40-й хвилині. Такий прийом режисер Раян Джонсон пояснив спробами надати стрічці більш традиційну структуру, наближену до класики детективів і безпосередньо творів Агати Крісти.

“У першому акті ви зустрічаєте всіх підозрюваних, потім відбувається вбивство, а потім з’являється детектив. Тож це було своєрідним поверненням до основ; я подумав, що це може бути цікаво”.

На цей раз “Ножі наголо” пропонують більш похмуру атмосферу, яка вирізняється на тлі “домашнього” першого фільму і сонячних грецьких пейзажів в другому. Дія розгортається в пасторальному містечку Нової Англії та місцевій церкві, де працює персонаж Джоша О’Коннора на ім’я Джад — така собі нова версія “Ватсона”, яку в попередніх частинах втілювали Ана де Армас та Жанель Моне.

Джад, у минулому боксер, виявляє “огидні” наміри свого боса, місцевого монсеньйора Вікса (Джош Бролін) і публічно з ним свариться. Це призводить до того, що хлопець потрапляє до числа підозрюваних після раптового вбивства в церкві.

Традиційно фільм пропонує зірковий акторський склад, який наче купою “висмикнули” з якоїсь кінопремії: окрім вищеназваних, тут є Міла Куніс, Ендрю Скотт, Гленн Клоуз, Джеремі Реннер, Керрі Вашингтон, Кейлі Спейні, Деріл Маккормак та Томас Хейден Черч.

На момент публікації новини “Ножі наголо 3” мав 93% від критиків та 94% на Rotten Tomatoes — трохи менше, ніж в оригінального фільму 2009 року з 97%. В рецензіях фільм називають “інтригуючою детективною історією” в похмуро-кумедній атмосфері, а з мінусів визначають виключно задовгий хронометраж.