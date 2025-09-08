"Це вбивство, замасковане під диво": вийшов перший трейлер детективу "Ножі наголо 3"

Новини Кіно 08.09.2025 comment views icon

Netflix випустив перший тизер-трейлер фільму “Ножі наголо: Прокинься, покійнику” — третього у франшизі про пригоди детектива Бенуа Блана.

Денієл Крейг повернувся до головної ролі й готовий розслідувати “найскладнішу справу у своїй кар’єрі”. Після затишної домашньої атмосфери першого фільму та сонячних грецьких пейзажів у “Скляній цибулі” Бенуа Блан прямує до похмурого пасторального містечка нової Англії і готичної церкви.

“Після раптового та, здавалося б, неможливого вбивства, яке сколихнуло місто, відсутність підозрюваних спонукає начальника місцевої поліції Джеральдін Скотт (Міла Куніс) об’єднатися з Бланом, щоб розгадати таємницю, яка не піддається жодній логіці”.

Творець "Ножі наголо 3" розкрив деталі нової справи Бенуа Бланка
Кадри з фільму “Ножі наголо 3”

Джош О’Коннор грає Джада Дуплентісі — колишнього боксера, а нині священника і помічника монсеньйора Джефферсона Вікса (Джош Бролін). Останній, вочевидь, і стане жертвою, якщо зважати на трейлер і розповідь Блана. 

“Щоб зрозуміти цю справу, потрібно поглянути на міф, який тут створюється”, каже Крейг на відео. “Чоловік виголошує проповідь. Потім, на очах у всіх, він заходить у запечатану бетонну коробку. Через тридцять секунд цей чоловік лежить мертвим. Класичний, неможливий злочин”.

Творець "Ножі наголо 3" розкрив деталі нової справи Бенуа Бланка: "Церква — в центрі сюжету, а всі підозрювані — парафіяни"
Кадри з фільму “Ножі наголо 3”

Серед решти акторського складу:

  • Ґленн Клоуз — побожна парафіянка Марта Делакруа
  • Керрі Вашингтон — юрист Віра Дрейвен
  • Деріл Маккормак — політик-початківець Сай Дрейвен
  • Томас Хейден Черч — доглядач саду Самсон Голт
  • Джеремі Реннер — міський лікар Нет Шарп
  • Кейлі Спейні — віолончелістка Сімона Віване
  • Ендрю Скотт — письменник Лі Росс

Раян Джонсон повернувся до режисури, написав сценарій і виступив продюсером разом із Рамом Бергманом.

“Ножі наголо: Прокинься, покійнику” стартує в кінотеатрах 26 листопада, а з 12 грудня буде доступний для перегляду на Netflix. Фільм вже дебютував на кінофестивалі в Торонто, зібравши захоплені відгуки й оцінку у 96% на Rotten Tomatoes.

Нагадаємо, що серія “Ножі наголо” стартувала у 2019 році за участі Крейга, Ани де Армас, Кріса Еванса та ще багатьох зірок першої величини. Фільм мав успішний прокат із заробітками у $312 млн по всьому світу, попри трансляцію в часи пандемії, тож очікувано приніс за собою продовження з підзаголовком “Скляна цибуля”. У другому випадку прокат був обмеженим з пріоритетом на покази Netflix, до великого суму виконавця головної ролі, і зібрав всього $13 млн. Раніше інсайдери повідомляли, що виробництво триквелу обійшлося у $210 млн — вп’ятеро дорожче за перший фільм.

Тизер-трейлер

Постер

