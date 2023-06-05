Прощавай, Cortana. Microsoft видалить віртуального ШІ-асистента з Windows наприкінці 2023 року

Очевидно, поява Windows Copilot знаменувала кінець ери Cortana в операційній системі Microsoft.

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Згідно з документом, вперше поміченим Windows Central, Microsoft припинить підтримку автономної програми Cortana для Windows наприкінці 2023 року. Уперше вона була запущена у 2014 році, як голосовий помічник з ШІ для мобільних пристроїв Windows, подібно до Siri від Apple. Cortana з’явилась навіть раніше за Alexa від Amazon, але так і не досягла подібного рівня популярності.

Microsoft поступово скорочувала плани та можливості щодо голосового помічника, аж доки у 2021 році не припинила роботу своїх застосунків для Android та iOS, а також пристроїв виробників-партнерів, таких як розумні колонки. Для Windows, колись вбудований помічник став доступним у вигляді власної програми Microsoft для комп’ютерів, але, як виявилось, лише до кінця 2023 року.

На початку березня в одному з інтерв’ю керівник Microsoft Сатья Наделла казав, що усі голосові помічники (включно з Cortana) «тупі, як пробка».

У повідомленні компанія зазначала, що користувачі як і раніше матимуть доступ до «потужних функцій продуктивності в Windows і Edge, які мають розширені можливості ШІ». Зокрема згадується чатбот Bing, який тепер працює на основі технології OpenAI GPT-4. Також у березні Microsoft представила інструмент Microsoft 365 Copilot, який може створювати контент у програмах Office за допомогою текстових підказок.

Наприкінці травня на конференції для розробників Microsoft Build 2023, компанія оголосила, що зробить ШІ «‎глибоко інтегрованою частиною Windows 11», розмістивши інструмент Copilot на бічній панелі. Користувачі можуть просити нового помічника виконувати завдання в ОС, наприклад змінювати фон комп’ютера або навіть редагувати фотографії та підсумовувати документи, без необхідності запускати програми чи шукати певні налаштування. З червня новий ШІ-помічник буде доступний у попередньому перегляді.