Прощавай, Cortana. Microsoft видалить віртуального ШІ-асистента з Windows наприкінці 2023 року

Очевидно, поява Windows Copilot знаменувала кінець ери Cortana в операційній системі Microsoft.
Згідно з документом, вперше поміченим Windows Central, Microsoft припинить підтримку автономної програми Cortana для Windows наприкінці 2023 року. Уперше вона була запущена у 2014 році, як голосовий помічник з ШІ для мобільних пристроїв Windows, подібно до Siri від Apple. Cortana з’явилась навіть раніше за Alexa від Amazon, але так і не досягла подібного рівня популярності.
Microsoft поступово скорочувала плани та можливості щодо голосового помічника, аж доки у 2021 році не припинила роботу своїх застосунків для Android та iOS, а також пристроїв виробників-партнерів, таких як розумні колонки. Для Windows, колись вбудований помічник став доступним у вигляді власної програми Microsoft для комп’ютерів, але, як виявилось, лише до кінця 2023 року.
На початку березня в одному з інтерв’ю керівник Microsoft Сатья Наделла казав, що усі голосові помічники (включно з Cortana) «тупі, як пробка».
У повідомленні компанія зазначала, що користувачі як і раніше матимуть доступ до «потужних функцій продуктивності в Windows і Edge, які мають розширені можливості ШІ». Зокрема згадується чатбот Bing, який тепер працює на основі технології OpenAI GPT-4. Також у березні Microsoft представила інструмент Microsoft 365 Copilot, який може створювати контент у програмах Office за допомогою текстових підказок.
Наприкінці травня на конференції для розробників Microsoft Build 2023, компанія оголосила, що зробить ШІ «глибоко інтегрованою частиною Windows 11», розмістивши інструмент Copilot на бічній панелі. Користувачі можуть просити нового помічника виконувати завдання в ОС, наприклад змінювати фон комп’ютера або навіть редагувати фотографії та підсумовувати документи, без необхідності запускати програми чи шукати певні налаштування. З червня новий ШІ-помічник буде доступний у попередньому перегляді.