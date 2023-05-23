Новини Технології 23.05.2023 о 21:45

Режим розробника в Windows 11 та Microsoft 365 Copilot в Edge — головні анонси Microsoft на конференції Build 2023

Катерина Даньшина

Авторка новин

Microsoft була першою великою компанією, яка інтегрувала велику мовну модель OpenAI у свої продукти, і з огляду на позитивні реакції, недивно, що її цьогорічна конференція для розробників Microsoft Build 2023 була повністю присвячена темі штучного інтелекту, який відтепер працюватиме чи не в усіх інструментах корпорації.

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ШІ-помічник у Windows

Microsoft переносить свого персонального ШІ-помічника Copilot у Windows 11 (той самий, який вже інтегрований з Edge, Office і GitHub). Асистент розташується на панелі задач – і допоможе вам підсумувати, переписати чи пояснити текст у будь-якій програмі, якою ви користуєтеся, а також налаштувати параметри комп’ютера. Microsoft каже, що почне публічне тестування функції наступного місяця, перш ніж розгорнути її для більшої кількості користувачів.

Режим розробника в Windows та Microsoft 365 Copilot в Edge – ось 5 найголовніших оновлень з конференції Microsoft Build 2023

Windows 11 також отримає кілька менших оновлень, таких як підтримка Bluetooth LE (специфікації аудіо з низьким енергоспоживанням, яка дозволяє слухати високоякісне аудіо, не розряджаючи акумулятор пристрою), 10 нових мов і діалектів у живих субтитрах, а також власні елементи керування  RGB у Windows 11.

Підтримка плагінів в Microsoft 365 Copilot

ШІ-помічник Microsoft 365 Copilot підтримуватиме три основні типи плагінів, включаючи розширення для повідомлень Teams, конектори Power Platform та інструменти, які використовують технологію ChatGPT. Також є десяток плагінів сторонніх виробників, наприклад Atlassian і Adobe.

Microsoft також каже, що створюватиме усі свої плагіни для Copilot і Bing за тим самим стандартом, який OpenAI використовує для ChatGPT. Це означає, що люди зможуть використовувати однакові плагіни для всіх трьох інструментів на основі штучного інтелекту, а розробникам буде простіше їх створювати.

Інтеграція Edge з Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot буде розміщений на бічній панелі браузера Edge, а користувачі зможуть використовувати контент сайту, який переглядають, для роботи над проєктами в програмах Microsoft 365, таких як Outlook, Word, Excel та інших.

Наприклад, помічник допоможе створити чернетку електронного листа, додати дані до електронної таблиці тощо. Copilot в Edge також підтримуватиме усі вищезгадані плагіни.

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Режим розробника в Windows та Microsoft 365 Copilot в Edge – ось 5 найголовніших оновлень з конференції Microsoft Build 2023

ШІ та режим розробника в Windows 11

Термінал Windows отримає підтримку GitHub Copilot X, який шукатиме помилки, надаватиме рекомендації та виконуватиме необхідні дії за запитом. Microsoft каже, що також хоче додати ШІ у стилі GitHub Copilot в інші інструменти розробника, такі як WinDBG.

Функція Dev Home дозволить перевести Windows у режим розробника, який користувачі зможуть самостійно налаштувати – під’єднатися до GitHub, створити інформаційні панелі та інші розширення, а також використовувати віджети GitHub і відстежувати продуктивність CPU та GPU. Режим доступний у попередньому перегляді.

В Microsoft Store також з’явиться розділ, присвячений програмам і функціям штучного інтелекту. Розробники також зможуть пропонувати власні ШІ-утиліти для розміщення. Штучний інтелект скануватиме усі відгуки в магазині додатків, а розробники, заповнюючи резюме продуктів, зможуть користуватися його пропозиціями з ключовими словами.

Bing – пошукова система за замовчуванням для ChatGPT 

Оскільки Microsoft інвестує мільярди доларів у OpenAI, не дивно, що стартап робить Bing пошуковою системою за замовчуванням для ChatGPT. Відсьогодні передплатники ChatGPT Plus бачитимуть цитати Bing, додані до відповідей чатбота.

Сам ШІ-Bing відтепер взаємодіятиме з такими доповненнями як Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor, Zillow тощо. Раніше Microsoft оголосила, що розгорне плагіни OpenTable і WolframAlpha.

Джерело: The Verge,Tomshardware


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