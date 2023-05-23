Режим розробника в Windows 11 та Microsoft 365 Copilot в Edge — головні анонси Microsoft на конференції Build 2023

Microsoft була першою великою компанією, яка інтегрувала велику мовну модель OpenAI у свої продукти, і з огляду на позитивні реакції, недивно, що її цьогорічна конференція для розробників Microsoft Build 2023 була повністю присвячена темі штучного інтелекту, який відтепер працюватиме чи не в усіх інструментах корпорації.

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ШІ-помічник у Windows

Microsoft переносить свого персонального ШІ-помічника Copilot у Windows 11 (той самий, який вже інтегрований з Edge, Office і GitHub). Асистент розташується на панелі задач – і допоможе вам підсумувати, переписати чи пояснити текст у будь-якій програмі, якою ви користуєтеся, а також налаштувати параметри комп’ютера. Microsoft каже, що почне публічне тестування функції наступного місяця, перш ніж розгорнути її для більшої кількості користувачів.

Windows 11 також отримає кілька менших оновлень, таких як підтримка Bluetooth LE (специфікації аудіо з низьким енергоспоживанням, яка дозволяє слухати високоякісне аудіо, не розряджаючи акумулятор пристрою), 10 нових мов і діалектів у живих субтитрах, а також власні елементи керування RGB у Windows 11.

Підтримка плагінів в Microsoft 365 Copilot

ШІ-помічник Microsoft 365 Copilot підтримуватиме три основні типи плагінів, включаючи розширення для повідомлень Teams, конектори Power Platform та інструменти, які використовують технологію ChatGPT. Також є десяток плагінів сторонніх виробників, наприклад Atlassian і Adobe.

Microsoft також каже, що створюватиме усі свої плагіни для Copilot і Bing за тим самим стандартом, який OpenAI використовує для ChatGPT. Це означає, що люди зможуть використовувати однакові плагіни для всіх трьох інструментів на основі штучного інтелекту, а розробникам буде простіше їх створювати.

Інтеграція Edge з Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot буде розміщений на бічній панелі браузера Edge, а користувачі зможуть використовувати контент сайту, який переглядають, для роботи над проєктами в програмах Microsoft 365, таких як Outlook, Word, Excel та інших.

Наприклад, помічник допоможе створити чернетку електронного листа, додати дані до електронної таблиці тощо. Copilot в Edge також підтримуватиме усі вищезгадані плагіни.

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ШІ та режим розробника в Windows 11

Термінал Windows отримає підтримку GitHub Copilot X, який шукатиме помилки, надаватиме рекомендації та виконуватиме необхідні дії за запитом. Microsoft каже, що також хоче додати ШІ у стилі GitHub Copilot в інші інструменти розробника, такі як WinDBG.

Функція Dev Home дозволить перевести Windows у режим розробника, який користувачі зможуть самостійно налаштувати – під’єднатися до GitHub, створити інформаційні панелі та інші розширення, а також використовувати віджети GitHub і відстежувати продуктивність CPU та GPU. Режим доступний у попередньому перегляді.

В Microsoft Store також з’явиться розділ, присвячений програмам і функціям штучного інтелекту. Розробники також зможуть пропонувати власні ШІ-утиліти для розміщення. Штучний інтелект скануватиме усі відгуки в магазині додатків, а розробники, заповнюючи резюме продуктів, зможуть користуватися його пропозиціями з ключовими словами.

Bing – пошукова система за замовчуванням для ChatGPT

Оскільки Microsoft інвестує мільярди доларів у OpenAI, не дивно, що стартап робить Bing пошуковою системою за замовчуванням для ChatGPT. Відсьогодні передплатники ChatGPT Plus бачитимуть цитати Bing, додані до відповідей чатбота.

Сам ШІ-Bing відтепер взаємодіятиме з такими доповненнями як Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor, Zillow тощо. Раніше Microsoft оголосила, що розгорне плагіни OpenTable і WolframAlpha.

Джерело: The Verge,Tomshardware