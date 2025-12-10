"Прощавайте, невдахи": трейлер фіналу "Ласкаво просимо до Деррі" анонсує епічну битву з Пеннівайзом

Фінал “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” вже на підході. HBO виклали новий трейлер, який прямо натякає на фінальну розправу з Пеннівайзом.

Після минулої напруженої розв’язки очікування лише посилилися. У новому ролику видно, як діти готуються кинути виклик монстру, а дорослі Хенлон, Халлоранн, Шарлотта та Роуз вже остаточно втягнуті в надприродну історію.

Далі трейлер показує, як Халлоранн намагається впоратись із голосами у голові, а Мардж, Ронні та Ліллі розуміють, що Вілл зник. Паралельно місто завішане сотнями нових плакатів Пеннівайза, а школа виглядає захопленою сутністю. Атмосфера буквально кричить “щось давно пішло не так”, і фінал серіалу готує зустріч з головним ворогом.

У ролику є цікавий момент: закривавлений Пеннівайз співає “Коли я заплющую очі і мрію про тебе… Я бачу ваші гарненькі обличчя і теж відчуваю їхній смак. О, Боже, як мені хочеться плакати щоразу, коли ми прощаємося!”. Далі глядачам показують ‘переслідування та напружені кадри. У кульмінаційній сцені Пеннівайз вигукує “Бувайте, невдахи!”. Трейлер прямо не відповідає, чи всі доживуть до титрів.

Події розгортаються приблизно за 27 років до зустрічі Пеннівайза з “Клубом невдах”. У центрі сюжету інша група дітей, які вперше стикаються з клоуном після переїзду молодої пари. Відтоді тривожні й моторошні сигнали починають проникати в життя майже відразу. Критики зазначали, що серіал “Ласкаво просимо до Деррі” нагадує “Дивні дива”, але з Пеннівайзом.

Над серіалом працював режисер двох фільмів “Воно” Андрес Мускетті”. Окрім Білла Скашґорда у головній ролі, у касті Джован Адепо, Кріс Чок, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар та Стівен Райдер. Премʼєра стартувала 26 жовтня. Епізоди виходять щопонеділка на HBO та HBO Max. В Україні серіал доступний також на Megogo.

Джерело: Games Radar