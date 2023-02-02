Процесори AMD Ryzen 7000X3D надійдуть у продаж 28 лютого — від $450 за Ryzen 7 7800X3D до $699 за топовий Ryzen 9 7950X3D

Під час проведення виставки CES 2023 компанія AMD анонсувала розширення лінійки настільних процесорів Ryzen 7000 шляхом випуску шести нових моделей. Серед новинок пропонувалися 3 стандартні моделі серії Ryzen 7000 (без X) та 3 процесори серії Ryzen 7000X3D.

На той момент була розкрита інформація лише про ціни процесорів Ryzen 7000, а тепер AMD оприлюднила ціни й на пристрої серії Ryzen X3D: Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D і Ryzen 7 7800X3D. Також компанія розповіла про дати початку продажів новинок.

Компанія AMD позиціює процесори Ryzen 7000X3D із 3D V-Cache як високопродуктивні рішення для геймерів, творців контенту та користувачів робочих станцій. Серія Ryzen 7000X3D відрізняється наявністю пам’яті 3D V-Cache, що суттєво збільшує доступний об’єм кеш-пам’яті процесора. Так, топова модель Ryzen 9 7950X3D з 16 обчислювальними ядрами містить 144 МБ кеш-пам’яті, тоді як 16-ядерний чип Ryzen 9 7950X має «лише» 80 МБ кеш-пам’яті. Водночас новинка відрізняється меншим апетитом, її показник TDP знижений одразу на 50 Вт – до 120 Вт. Щоправда, модель Ryzen 7 7800X3D має вище значення TDP, ніж Ryzen 7 7800X. Детальні технічні характеристики та ціни нових процесорів AMD Ryzen 7000X3D представлені у таблиці.

Модель Ядра/потоки Розгін/основна частота Кеш TDP Ціна AMD Ryzen 9 7950X3D 16 ядер/32 потоки до 5,7 ГГц / 4,2 ГГц 144 МБ 120 В $699 AMD Ryzen 9 7900X3D 12 ядер/24 потоки до 5,6 ГГц / 4,4 ГГц 140 МБ 120 В $599 AMD Ryzen 7 7800X3D 8 ядер/16 потоків до 5 ГГц / 4,2 ГГц 104 МБ 120 В $449

Моделі Ryzen 9 7950X3D та Ryzen 9 7900X3D будуть доступні в продажу з 28 лютого, а версія Ryzen 7 7800X3D надійде у продаж 6 квітня.