Новини Ігри 04.08.2025 comment views icon

Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються

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Андрій Русанов

Редактор новин

Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються
Ліза Су, генеральна директорка AMD / AMD

Частка процесорів AMD в Steam невпинно зростає, через що Intel втратила психологічну позначку у 60%. За останнім щомісячним опитуванням, чипи AMD мають 40,39% гравців.

Intel за останній місяць втратила 0,75%, що спричинило падіння її частки до 59,52%. Причини зміщення у бік AMD очевидні: її десктопні процесори вже майже рік витісняють з магазинів конкурента. Зростає й ринок портативних консолей, які переважно базуються на “червоних” процесорах. Зокрема, почали з’являтися пристрої на Ryzen AI MAX (Strix Halo) та Ryzen Z2 Extreme. До того ж встановлена на деяких з них SteamOS стала гарним вибором для користувачів з огляду на продуктивність та автономність. З зазначеного витікає, що, ймовірно, Intel зараз тримається виключно через сегмент ноутбуків, де AMD все ще слабка.

Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються

Рейтинг популярності відеокарт у липні очолила NVIDIA RTX 3060 з 4,62% (+0,05%). Десктопна карта позаминулого покоління “вирвала” лідерство у ноутбучної RTX 4060, яка позаминулого місяця мала 4,99%, а у попередньому — лише 4,43%.

Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються

Досить велика для Steam втрата сталася передусім через величезне збільшення присутності NVIDIA RTX 50. Частка RTX 5070 зросла до 1,32% (+0,33%), RTX 5060 — до 0,6% (+0,26%), RTX 5060 Ti — до 0,58% (+0,17%). Зросла й присутність старших моделей, але лише на соті відсотка: RTX 5080 має 0,65% (+0,08%), майже як RTX 5070 Ti (0,63%, +0,08%), а RTX 5090 здобула 0,22% (+0,03%).

Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються

Сюрпризом стала поява в топі AMD Radeon RX 7600 XT (0,2%, +0.2%). Загальна ж частка відеокарт AMD становить 17,83%, проти 73,94% у NVIDIA.

Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються

Windows 11 усе ніяк не захопить бодай двох третин користувацьких вподобань, маючи 59,9% зі зростанням 0,06%. Українська мова Steam втратила 0,02%, маючи 0,68%, а російська недорахувалася 0,68% з часткою 8,78%. Втрата відсотків деяких мов сталася переважно через зростання англійської (37,7%, +1,39%), бразильської португальської (4,24%, +0.37%) та іспанської (4,6%, +0,26%).

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