Процесори Intel Meteor Lake повільніші за попереднє покоління в одноядерних тестах

Бенчмарки показують, що новітні процесори Intel Meteor Lake можуть мати нижчу кількість інструкцій на такт (IPC), ніж процесори Raptor Lake 13-го і 14-го поколінь.

IPC є ключовим показником архітектурних удосконалень за порівняння CPU одного покоління з іншим. Здатність виконувати більше роботи за один такт — це добре, і як правило вказує на те, що дизайн покращився порівняно з попередником. Однак вимірювання IPC сильно залежить від робочого навантаження, і його складно точно визначити — розміри кешу і набір інструкцій можуть сильно впливати на пропускну здатність, передає Tom’s HardWare.

Було протестовано Core Ultra 7 155H та низку інших процесорів, використовуючи лише одне ядро, залишивши тактову частоту процесора на значеннях за замовчуванням. Потім отримувалося значення IPC, розділивши продуктивність на тактову частоту. Одне застереження до цього тестування полягає в тому, що 155H порівнюється з Core i7-13700H з пам’яттю DDR5, а не LPDDR5, що може вплинути на результати. Проте, це не повинно вплинути на результати настільки, щоб змінити висновок про те, що IPC Meteor Lake нижчий, ніж у Raptor Lake.

IPC Meteor Lake приблизно на одному рівні з процесорами AMD Zen 4 Ryzen 7040, однак між Meteor Lake і кремнієм Apple існує дуже явний розрив, над скороченням якого Intel повинна працювати. З технічної точки зору важко сказати, чому Meteor Lake регресував у цьому тесті, але характеристики продуктивності процесора в інших тестах свідчать про те, що Intel, можливо, просто не так сильно дбала про IPC. Meteor Lake в першу чергу розроблений для роботи в додатках зі штучним інтелектом і поставляється з найпотужнішою інтегрованою графікою компанії.