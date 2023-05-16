Процесори на 1000 Вт з’являться у 2025 році – Giga Computing опублікувала дорожню карту чипів для ЦОД NVIDIA, AMD та Intel

Giga Computing – дочірня компанія Gigabyte, що спеціалізується на ринку корпоративних обчислень та рішень на основі найновіших архітектур центрів обробки даних. Компанія представила слайд з дорожньою картою процесорів усіх великих компаній, що постачають корпоративне обладнання. Карта обмежена 2025 роком та розділена між процесорами, відеокартами та чипами з обчислювальними й графічними ядрами (APU).

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Інфографіка акцентує на енергоспоживанні найпотужніших обчислювальних рішень NVIDIA, AMD і Intel та його зростанні з часом. Вона наочно показує, що за два роки споживання таких процесорів перебуватиме у межах 400-1000 Вт.

Giga Computing очікує переходу від процесорів на 270-280 Вт у 2022 до середньої потужності 500-600 Вт до кінця 2025 року. Імовірно, цей набір включає майбутні серії процесорів Intel Emerald та Granite Rapids, а також серію AMD EPYC Zen 5.

Згідно зі слайдом, на початок 2025 року серверні графічні процесори на базі PCIe перевищать споживання 500 Вт. У дорожній карті не згадується якийсь конкретний продукт, але відомо, що NVIDIA зараз працює над серверними чипами Blackwell, а AMD, швидше за все, впровадить архітектуру CDNA4.

Цікаво, що в дорожній карті не вказано “екзафлопний APU” AMD MI300 – прискорювач нового покоління AMD для центрів обробки даних, вже анонсований компанією у січні цього року. Подібно до суперчипа NVIDIA Grace Hopper, він буде об’єднувати стеки CPU і GPU. За даними Giga Computing, споживання NVIDIA Grace Hopper може досягати 1000 Вт.

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Джерело: VideoCardz