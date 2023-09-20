Приквел «Голодних ігор» — фінальний трейлер антиутопії «Балада про співочих пташок і змій» з Рейчел Зеглер та Пітером Дінклейджем

Дії приквелу розгортаються за 64 роки до оригінальної трилогії, де в центрі уваги — ще юний майбутній безжальний диктатор Панема Коріолан Сноу (Том Блайт), який намагається врятувати репутацію своєї родини, ставши наставником у десятих щорічних Голодних іграх.

Чого він не очікує, так це опинитись у парі з молодою дівчиною Люсі Грей Берд (Рейчел Зеглер), якою захоплюється, як і решта Панему. Впевнений у собі Коріолан ставить за мету за всяку ціну привести свою підопічну до перемоги у турнірі.

«Балада про співочих пташок і змій» адаптована з однойменного роману Сюзанни Коллінз, автора трилогії-бестселера. Книга була опублікована в травні 2020 року, утім новини про екранізацію з’явились вже за місяць до цього.

Сценарій до фільму писав Майкл Лесслі на основі попередньої чернетки Майкла Арндта, а випускник франшизи Френсіс Лоуренс повернувся як режисер і продюсер приквелу. Коллінз виступає виконавчим продюсером разом з Джимом Міллером і Тімом Паленом.

Окрім Тома Блайта та Рейчел Зеглер у фільмі зіграли Пітер Дінклейдж («Гра престолів»), Віола Девіс («Загін самогубців», «Чорний Адам») та Гантер Шафер («Ейфорія»).

У світовому прокаті «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» вийдуть 17 листопада 2023 року.

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