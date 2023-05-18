«Писатиму, що хочу». Ілон Маск каже, що готовий втрачати гроші через свої суперечливі твіти

В інтерв’ю CNBC Ілон Маск заявив, що не переймається тим, що його суперечливі публікації можуть відлякати потенційних клієнтів Tesla чи рекламодавців Twitter.

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«Буду писати те, що хочу, і якщо я через це втрачатиму гроші, то нехай», — сказав Маск.

Мільярдер протягом багатьох років публікує у Twitter суперечливі заяви, не нехтуючи теоріями змов та дискримінаційними коментарями. В одному з нещодавніх твітів Маск порівняв ліберального мільярдера та спонсора Демократичної партії Джорджа Сороса з лиходієм з «Людей Ікс‎» Магнето – євреєм, який пережив Голокост.

«Він хоче знищити саму структуру цивілізації. Сорос ненавидить людство», – написав Маск у понеділок.

Це не перша критика Ілона в сторону Сороса (компанія Soros Fund Management нещодавно скоротила свою частку в Tesla), який також є євреєм і часто є об’єктом антисемітських нападок.

«Маск порівнює Сороса з Магнето невипадково; це реверанс шкідливим антисемітським тропам єврейського глобального контролю», – написав у Twitter Алекс Голденберг , аналітик Дослідницького інституту мережевої інфекції.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю також заявило, що твіти Маска мали «антисемітський підтекст». Сам мільярдер заперечив це і назвав себе «‎просемітом».

Раніше мільярдер відзначався тим, що публікував та видаляв твіти з Гітлером, згадував у публікаціях Сталіна та недолуго висловлювався про Україну. У жовтні Маск запустив опитування щодо «миру між Україною та росією» — де, серед іншого, запропонував віддати окупантам Крим. Ще одна його заява стосувалася Революції Гідності, яку той обізвав «переворотом» в коментарі до обговорення статті американського професора Джона Міршаймера (тези якого не рідко збігаються з російською пропагандою).

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Також Ілон пропонував зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю – у відповідь тайванські чиновники порекомендували бізнесмену «найняти політичного радника».

Нова публікація Маска стосувалася масової стрілянини в торговому центрі Техасу, яка сталася на початку місяця. Твіт містив посилання на заяви про те, що подія була частиною «психологічної операції». Один зі стрільців був вбитий поліцією і, як виявилось пізніше, висловлював думки про перевагу білої раси, мав нацистські татуювання (зокрема й свастику) та носив нашивку «RWDS», відсилання до фрази «Right Wing Death Squad», яку використовують екстремісти.

«Думаю, що пов’язувати це з поглядами про перевагу білої раси — дурниця…», — сказав Маск, додавши, що, на його думку, немає доказів того, що стрілець був прихильником цих поглядів.

Відтоді, як Маск очолив Twitter восени минулого року, соціальна мережа почала різко втрачати прибуток від реклами та контракти з рекламодавцями. Бренди та компанії були незадоволені змінами на платформі, а дехто і її новим власником. Минулого тижня мільярдер представив свою наступницю на посаді CEO Twitter — Лінду Яккаріно, рекламну директорку NBCUniversal. Крок, який дехто роглядає, як спробу Маска активізувати рекламний бізнес в соцмережі.