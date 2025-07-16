Range Rover готує перший електропозашляховик — Bentley-комфорт, 542 к.с. та 118 кВт•год

Електричний позашляховик Range Rover

Range Rover готується до випуску свого першого електричного позашляховика. Попередній огляд прототипу від видання Autocar дає перше уявлення про те, чого очікувати від майбутньої новинки. Попри нову силову установку, авто зберігає знайомий дизайн, комфорт і репутацію всюдихода. Проте є кілька речей, на які варто звернути увагу.

З моменту запуску свого першого автомобіля 55 років тому бренд Range Rover став культовим символом позашляхових можливостей, елегантного дизайну та розкішних інтер’єрів. Все це унаслідує електромобіль і водночас отримає «вдосконалення».

Електричний позашляховик Range Rover створений на платформі MLA й оснащений новим власним силовим агрегатом JLR. Двомоторна установка забезпечує сукупну потужність 542 к.с. та крутний момент у 850 Нм. Енергію для двигунів зберігає батарея місткістю 118 кВт·год, яка має забезпечити до 480 км реального пробігу. Під час тесту прототипа журналіст Autocar використав приблизно половину заряду акумулятора, й після цього залишок запасу ходу становив ще близько 260 км.

Хоча в лабораторних умовах показники виглядають обнадійливо, в реальному світі вони скоріш за все відрізнятимуться в менший бік. Інженери JLR визнають, що через не найкращу аеродинаміку кузова дальність ходу на трасі може бути нижчою. Але 800-вольтова електроархітектура дає змогу заряджати акумулятор дуже швидко. Поки без подробиць.

Салон майже не відрізняється від поточного позашляховика Range Rover. Тут є знайомі цифрові панелі та фізичні кнопки. Хіба що, на думку оглядача, блок керування кліматом міг би бути більшим — у відповідності до статусу електричної флагманської моделі. Водночас нова система терморегулювання JLR (ThermAssist) приблизно на 40% ефективніша, ніж система Jaguar I-Pace — першого повністю електричного автомобіля компанії.

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Тестові заїзди електричною версією Range Rover були обмежені швидкістю 32 км/год. Тому наразі невідомо, як авто поводитиме себе в реальних умовах експлуатації на дорозі та поза нею. Однак навіть під час такого обмеженого заїзду у керівника випробувального відділу Autocar Метта Сандерса склалося враження, що «Range Rover Electric може легко самостійно підніматися, спускатися, обходити все й вселяти неймовірну впевненість у своїх можливостях» під час руху лісовими хащами.

Перший електричний Range Rover буде пропонуватися зі стандартною та довгою колісною базою. Остання обіцяє простір у другому ряду, який за рівнем комфорту може зрівнятися з Bentley чи Rolls-Royce. Максимальна вага причепа, яку зможе буксирувати електромобіль, становить понад 2,5 тони. Хоча це менше, ніж 3,5-тонна буксирувальна здатність поточного Range Rover, вона все ще на рівні з іншими розкішними позашляховиками, такими як Mercedes G-Class.

Електричний позашляховик Range Rover очікується на ринку вже цього року. Його ціна поки не розголошується, але в JLR натякають на рівень поточної версії V8 Autobiography, яка коштує близько $200 тис. Попри відсутність фінальних характеристик і офіційного старту продажів, попит вже чималий. Понад 61 тис. людей додалися до списку очікування.

Джерело: electrek