Zeekr 7X: Новий електричний позашляховик від Geely з запасом ходу до 780 км та швидкою зарядкою за 15 хвилин

Zeekr (преміальний бренд Geely) планує випустити в Європі електричний позашляховик 7X. Він побудований на 800-вольтовій платформі SEA, яка є спільною з багатьма іншими пропозиціями групи.

Zeekr 7X має довжину 4826 мм та ширину 1930 мм, а колісна база становить 2946 мм. Автомобіль пропонується у дворядній конфігурації з просторим багажником об’ємом 615 літрів. Для зберігання речей пасажирів передбачено 32 відділення.

Zeekr поки що не оприлюднила офіційних показників потужності. Однак компанія запевняє, що електричний позашляховик 7X може розганятися з нуля до 100 км/год за 3,8 секунди у своєму найпотужнішому варіанті. Можна припустити, що він запозичив подвійну силову установку потужністю 637 к.с. у трирядного Zeekr 007. Седан 7X поставляється в задньопривідному одномоторному варіанті з двигуном потужністю 416 к.с.

Автомобіль пропонується з акумуляторами місткістю 75 кВтгод або 100 кВтгод. Менша з цих батарей здатна заряджатися з 10% до 80% лише за 10,5 хвилини. Батарея більшої місткості вимагає на таку саму підзарядку 15 хвилин. Для 7X заявлений запас ходу 605 км або 780 км (за сертифікацією CLTC), залежно від місткості акумулятора.

Скоріш за все, в Європі пропонуватиметься лише конфігурація з батареєю на 100 кВтгод. Однак запас ходу за сертифікацією WLTP буде значно меншим, скоріш за все до 500 км.

Системи ADAS 7X використовують комбінацію лідара, камер високої чіткості та радарів міліметрового діапазону, а інформація, яку вони збирають, обробляється за допомогою пари модулів Nvidia Orin-X із функцією ШІ, розробленою спеціально для напівавтономного водіння. Інформаційно-розважальна система працює на чипсеті Qualcomm Snapdragon 8295, одному з найпотужніших і передових у галузі.

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Zeekr планує розпочати продаж електричного позашляховика Zeekr 7X в Китаї вже цього місяця, а експорт до Європи розпочнеться у 2025 році. Smart #5 побудований на тій же платформі SEA, що й 7X. У нього така ж батарея на 100 кВтгод, і він також надійде в Європу наступного року.

Джерело: insideevs