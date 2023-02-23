Редактор Notion AI для самостійного створення текстів став доступним всім бажаючим – 20 запитів (тимчасово) безкоштовно, надалі $10 на місяць

У листопаді минулого року в сервісі нотаток Notion з’явилася нова функція ШІ, яка могла самостійно писати блоги, електронні листи, списки плюсів та мінусів, вірші та інші тексти. Тоді алгоритм генеративного машинного навчання Notion AI був у режимі приватного тестування. А тепер компанія відкрила доступ до нього для всіх охочих, зокрема тих, хто використовує безплатну версію сервісу.

За даними Notion, понад 2 млн людей записалися до списку очікування, щоб випробувати альфа-версію Notion AI. Після 10 тижнів тестування компанія виявила, що більшість тестувальників не просили Notion AI писати повідомлення у блогах та маркетингові електронні листи з нуля. Натомість вони використовували ШІ для покращення своїх власних текстів. Notion AI включає меню форматування, яке містить параметри редагування тексту. Наприклад, алгоритм може скорочувати чи збільшувати довжину тексту, змінювати стилістику, виправляти орфографічні та граматичні помилки.

«Це говорить про те, що більшість людей починають з написання власного контенту і ставляться до ШІ як до мислительного партнера та редактора», – повідомили в Notion.

Компанія також виявила, що люди часто використовували опцію Notion AI «покращити написання». Компанія порівнює цю функцію з підсилювачем слів одним клацанням миші.

На підставі результатів альфа-тестування компанія вирішила «повністю переробити» Notion AI, щоб зробити його більш «ітеративним та діалоговим». Нова версія інструмента генеруватиме наступні запити, доки користувач не буде задоволений результатами.

«Notion AI корисний для створення нового контенту, але він також узагальнюватиме довгі документи, отримуватиме ключові висновки з безладних нотаток, покращуватиме ваш стиль написання і багато іншого», – уточнює Notion.

Notion пропонує доступ до Notion AI для всіх охочих, але з деякими обмеженнями. До 5 квітня всі користувачі зможуть отримати по 20 безплатних відповідей ШІ. Потім для подальшої роботи з Notion AI доведеться оформити передплату вартістю $10 на місяць. Купуючи річний тариф, можна отримати знижку у розмірі 20%. Для клієнтів Plus, Business та Enterprise доступ до Notion AI коштуватиме $10 за одного учасника на місяць.

Джерело: engadget