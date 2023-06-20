Reddit зламали хакери, які вимагають $4,5 млн та зниження цін на API

Ще у лютому зловмисники отримали доступ до внутрішніх даних Reddit через фішингову атаку, спрямовану на співробітників компанії. Нині вони погрожують опублікувати конфіденційну інформацію, якщо Reddit не заплатить їм викуп та не скасує нову цінову політику щодо API.
Bleeping Computer вже повідомляв, що за лютневою атакою на Reddit стоїть група програм-вимагачів BlackCat. Хакери кажуть, що мають близько 80 ГБ даних Reddit і погрожують оприлюднити їх, якщо їхні вимоги не виконають: обмін інформації на $4,5 млн, а також скасування запланованих змін цін на API – те, що викликало численні протести від користувачів і модераторів минулого тижня.
Під час злому Reddit писав, що зловмисники використали «складну та цілеспрямовану» фішингову атаку, щоб отримати доступ до внутрішніх документів і даних, включно з контактною інформацією співробітників і рекламодавців.
Компанія стверджувала, що хакери не отримували доступу до даних користувачів, які не були публічними.
- У квітні Reddit заявив, що почне стягувати плату з розробників, які використовують його API: програми з менш ніж 100 запитами на хвилину платити не будуть (на них, за словами сайту, припадає понад 90% поточних заявок), а з решти – стягуватимуть $0,24 за кожні 1000 запитів.
- Два популярні сторонні клієнти Reddit Apollo та RIF оголосили, що припинять роботу 30 червня. Творець Apollo оцінив, що підтримка застосунку обійдеться йому у $20 млн на рік.
- 12 червня тисячі сабредітів почали страйкувати проти змін, тимчасово зробивши спільноти приватними, що викликало короткочасний збій у соцмережі. У службовій записці генеральний директор Reddit зазначив, що «суттєвого впливу на доходи не було» і це «можна пережити».