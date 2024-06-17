Redmi 13 з камерою на 108 Мп надійшов у продаж за ціною від 6,3 тис. грн

В Україні починається продаж нового бюджетного смартфона Redmi 13. Ця модель стала першим бюджетним смартфоном Redmi, який пропонує основну камеру на 108 Мп.

Смартфон Redmi 13 отримав 6,79-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD+ (2460×1080 пікселів) та підтримкою технології AdaptiveSync, що регулює частоту оновлення до 90 Гц. Пристрій містить процесор MediaTek Helio G91-Ultra з GPU Mali-G52 MC2. Обсяг оперативної пам’яті може становити 6 або 8 ГБ, а місткість сховища – 128 або 256 ГБ. Додатково можна встановити картку пам’яті Micro SD місткістю до 1 ТБ.

Камера на задній панелі виконана на базі 108-мегапіксельного сенсора, яка дозволяє використовувати 3Х зум. Вона доповнена 2-мегапіксельним допоміжним сенсором. Фронтальна камера отримала сенсор на 13 Мп. Смартфон Redmi 13 оснащений батареєю місткістю 5030 мА•год та підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт. Відновити рівень заряду до 50% можна приблизно за пів години. Модель захищено від вологи та пилу за стандартом IP53. Новинка має 3,5 мм роз’єм для навушників, ІЧ-бластер для керування технікою. Розміри становлять 168,6×76,28×8,3 мм, а вага – 205 г. Пристрій працює під управлінням Xiaomi HyperOS на базі Android 14.

Ціна Redmi 13 становить від 6999 грн. До 30 червня новинку у конфігурації 6+128 ГБ можна буде придбати за 6299 грн. Версія в конфігурації 8+256 ГБ оцінюється в 7999 грн. Користувачі зможуть вибрати модель в одному з трьох кольорів: чорному, рожевому чи блакитному.