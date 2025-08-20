Новини Пристрої 20.08.2025 comment views icon

Redmi 15 та Redmi 15C вже в Україні: 6,9" дисплеї та великі батареї від 4 499 грн

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Redmi 15 та Redmi 15С продаються в Україні від 4499 гривень

Після нещодавнього витоку відбувся офіційний реліз нових бюджетних смартфонів Redmi 15 та Redmi 15C. Ці новинки вже надійшли в продаж в Україні. Пристрої відрізняються великими дисплеями та акумуляторами.

Модель Redmi 15 отримала 6,9-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю FHD+ (2340×1080 пікселів) та частотою оновлення до 144 Гц. Новинка містить процесор Snapdragon 685 (як у OPPO Reno12 F) та доступна в конфігураціях пам’яті 6+128 ГБ або 8+256 ГБ. Оперативну пам’ять можна віртуально збільшити до 16 ГБ, а сховище ─ реально розширити за допомогою карти пам’яті місткістю до 1 ТБ.

Подвійна камера на задній панелі має 50-мегапіксельний головний модуль та допоміжний сенсор. Фронтальна камера ─ 8-мегапіксельна. Для порівняння, торішній Redmi 13 мав основну 108-мегапіксельну камеру. Виробник заявляє про ШІ-функції для редагування світлин. Смартфон Redmi 15 пропонує батарею місткістю 7000 мА•год, підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт та реверсивну зарядку потужністю 18 Вт. Новинка має модуль NFC та сканер відбитків пальців на бічній грані. Корпус вигнутий з усіх сторін та має захист від пилу та вологи за стандартом IP64. Пристрій працює під управлінням Android 15.

Redmi 15 доступний у чорному, сірому та фіолетовому кольорах. Його ціна становить 5 999 грн за версію 6+128 ГБ та 6 999 грн за модифікацію з 8+256 ГБ пам’яті.

Redmi 15С ─ це доступніша модель з деякими обмеженнями в характеристиках. Дисплей у цьому випадку також 6,9-дюймовий, але роздільна здатність знижена до HD+ (1600×720 пікселів), а частота оновлення ─ до 120 Гц. Пристрій працює на базі процесора MediaTek Helio G81-Ultra. Конфігурації пам’яті ─ такі самі, як у старшої версії. Є слот для карти пам’яті microSD.

Головний модуль камери також отримав 50-мегапіксельний сенсор, а фронтальна камера ─ 8-мегапіксельна. Ще одним спрощенням Redmi 15С стала батарея. Ця модель пропонує місткість 6000 мА•год й підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт. Тут також є NFC й захист від пилу та води за стандартом IP64.

Ціна Redmi 15С починається від 4 499 грн за базову конфігурацію пам’яті й досягає 5 599 грн за версію 8+256 ГБ пам’яті. На вибір користувачів доступні версії корпусу чорного, блакитного, зеленого чи помаранчевого кольору.

Смартфони завезено офіційно, вони мають гарантію виробника 12 місяців.

