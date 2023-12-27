Новини Пристрої 27.12.2023 о 16:48 comment views icon

Регулятор «митного союзу» розкрив відеокарти Radeon RX 7600 XT, RX 7700 і RX 7800

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Юрій Орос

Автор новин

Регулятор «митного союзу» розкрив відеокарти Radeon RX 7600 XT, RX 7700 і RX 7800

В мережі виникли згадки про відеокарти Radeon RX 7600 XT, Radeon RX 7700 і RX 7800. Це відбулося на сайті EEC (Євразійської економічної комісії), де є реєстрації перед виходом на ринок. Серед перелічених там суб’єктів є нові SKU Radeon від Arktek, маловідомого виробника відеокарт GeForce і Radeon, які потрапляють на окремі ринки.

Євразійська економічна комісія — це нова назва митного союзу, економічного об’єднання росії, білорусі й Казахстану, до якого колись намагалися втягти Україну. Інформацію розкриває заявка від офісу в Алмати до компанії-виробника в Харбіні, Китай.

Регулятор «митного союзу» розкрив відеокарти Radeon RX 7600 XT, RX 7700 і RX 7800

Наразі Arktek пропонує карти серій Radeon RX 6600 і RX 500, як частину своєї останньої лінійки Radeon. Це може означати, що пізніше відбудеться більше запусків RDNA3. Окрім цих трьох (ще невипущених SKU), решта відповідає поточній пропозиції AMD.

Регулятор «митного союзу» розкрив відеокарти Radeon RX 7600 XT, RX 7700 і RX 7800

Існують лише чутки про те, що Radeon RX 7600 XT вийде наступного року. Щодо RX 7700 і RX 7800 — це перша згадка про такі плани від одного з OEM-виробників, повідомляє Videocardz.

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