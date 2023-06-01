Рекомендації та «‎тіньовий бан» в Instagram — як це працює? Схоже, цього не знає навіть адміністрація соцмережі

Алгоритми роботи Instagram (як власне і Facebook) викликають багато запитань і мало хто з активних користувачів уникав так званого «‎тіньового бану» – зниження охоплень контенту через недотримання певних правил соцмережі.

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Виконавчий директор Instagram Адам Моссері пояснює, як працюють системи соцмережі –зокрема ті, що відповідають за зниження чи підвищення охоплень. Нині Instagram використовує кілька систем ранжування – для кожної окремої частини програми (Reels, Stories, Explore тощо).

Наприклад, порядок публікацій в основній стрічці визначається попередніми діями користувача та взаємодіями з особами, які публікували контент. Подібним чином дописи в Stories враховують історію переглядів, пересилання в Direct, а також «близькість» або «наскільки ймовірно те, що ви будете пов’язані як друзі чи родина».

З іншого боку, рекомендації в Explore – розділі, де користувачі можуть переглядати публікації людей, на яких не підписані – здебільшого базуються на дописах, які ви вподобали, зберігали, ділилися та коментували в минулому.

Рекомендації Reels збирають подібні дані — те, що користувач вподобав, зберіг та поділився, визначає контент, який для нього відображатиметься надалі. Візуальні й аудіофайли, які використовуються у відео, а також інформація про особу, яка ними поділилася, як-от підписники чи рівень залучення, також відіграють важливу роль у рейтингу Reels.

Як налаштувати рекомендації?

Додати облікові записи до обраних, щоб не пропустити контент від найбільш важливих для вас людей чи каналів;

Головну стрічку можна налаштувати таким чином, щоб вона показувала лише контент обраних акаунтів або акаунти, на які ви підписалися (у хронологічному порядку будуть відображенні публікації за останні 30 днів);

Відображення рекомендованих публікацій можна відкласти на 30 днів;

Вимкніть сповіщення від акаунтів, які вам менш цікаві. Також можна прибрати зі стрічки історії, повідомлення чи пости, якщо ви не хочете бачити, чим певні люди діляться, але не наважуєтеся повністю скасувати підписку;

Реагуйте на опитування в Instagram — соцмережа часто надсилає запитання про те, чи цікава вам публікація, для того, щоб точніше налаштувати рекомендований контент.

«‎Тіньовий бан»

Ще одна цікава й незрозуміла багатьом тема – «‎тіньовий бан». Сам Моссері каже, що чіткого визначення для цього блокування немає, але багато творців «використовують цей термін, щоб означити, що їхній обліковий запис або контент обмежені або приховані без чіткого пояснення чи обґрунтування».

Він каже, що компанія працює над підвищенням прозорості в таких випадках. Зокрема в цьому може допомогти функція «‎Статус акаунту», яка попереджатиме, якщо ваш контент або обліковий запис вважатиметься «непридатним» для рекомендацій. Рішення з тіньового блокування можна оскаржити.

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Instagram також тестує нові сповіщення, які «допоможуть творцям зрозуміти, коли доступ до їхніх роликів може бути обмежений через водяний знак» (компанія таким чином намагалася обмежити користувачів від публікації перероблених TikTok в Reels протягом багатьох років).

Нові деталі підкреслюють, наскільки важливими алгоритмічні рекомендації стають в Instagram. У той час як застосунок знову ввів необов’язкову хронологічну стрічку Марк Цукерберг заявив, що його мета — перетворити Instagram і Facebook на «двигун відкриття» – більше зосереджений на рекомендаціях, ніж на публікаціях друзів.