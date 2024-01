Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Ціна гарнітури Apple Vision Pro — $3499. Але якщо не платити додаткові $24,99 на місяць або $499 за два роки обслуговування за програмою AppleCare Plus, треба бути обережними з новою гарнітурою. Для користувачів без страхового плану ремонт тріснутого захисного скла коштуватиме $799, а загалом ціна ремонту може сягнути $2399, згідно з оновленою сторінкою підтримки Apple Vision Pro.

З AppleCare Plus, ремонт тріснутого захисного скла або інших випадкових пошкоджень коштуватиме 299 доларів. З оплатою за два роки AppleCare Plus та зниженою вартістю ремонт захисного скла коштуватиме $798 — на $1 менше, ніж вартість ремонту без плану обслуговування, передає The Verge. І лише якщо пошкодження повториться, це може бути вигідно.

Vision Pro від Apple вже доступна для попереднього замовлення на американському сайті Apple та в усіх магазинах компанії по країні. Версія вартістю $3499 включає накопичувач на 256 ГБ, тоді як модель на 512 ГБ коштуватиме $3699. 1 ТБ обійдеться у $3899. Аксесуари продаються окремо, і за чохол для подорожей доведеться викласти ще $199 доларів.

