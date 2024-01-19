Новини Пристрої 19.01.2024 о 17:00 comment views icon

Apple відкрила передзамовлення на Vision Pro, посунувши дату доставки на місяць — треба відсканувати обличчя

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Юрій Орос

Автор новин

Apple відкрила передзамовлення на Vision Pro, посунувши дату доставки на місяць — треба відсканувати обличчя

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Гарнітура віртуальної реальності, або ж «перший просторовий (spatial) комп’ютер Apple» став офіційно доступний для попереднього замовлення в США. Vision Pro тепер можна замовити на сайті Apple за $3 499 (плюс податки, які в кожному штаті різні).

Щоб оформити попереднє замовлення Vision Pro в США, вам знадобиться iPhone або iPad з функцією Face ID. Щоб придбати пристрій, треба двічі просканувати обличчя, щоб Apple зняла інформацію про розміри між очима та оголов’я, передає 9to5Mac. По суті це означає, що необхідно мати iPhone X або новіше, чи iPad із функцією Face ID. Якщо, цього немає, то треба завітати в «фізичний» Apple Store.

У коробці Vision Pro має лежати:

  • Кріплення Solo Knit Band та Dual Loop Band
  • 2x подушки Light Seal Cushions
  • Кришка Apple Vision Pro для передньої частини пристрою
  • Тканина для протирання лінз
  • Акумулятор
  • Зарядний кабель USB-C
  • Адаптер живлення USB-C

Якщо користувач носить окуляри, йому потрібно надати дійсний рецепт від офтальмолога під час оформлення замовлення. Тоді Apple продасть додаткові оптичні вставки для Vision Pro від Zeiss за $99 або за $149.

Зміщення дати доставляння

Терміни доставлення гарнітури Apple Vision Pro вже змістилися на середину березня, хоча спочатку обіцяли, що ті, хто зробить попереднє замовлення отримають пристрій 2 лютого, передає MacRumors. Схоже, що Apple недооцінила попит, або просто не встигла виробити більше. Зокрема аналітик Мінг-Чі Куо повідомляв, що на запуску буде доступно 80 тис. гарнітур.

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