Повний комплект аксесуарів Apple Vision Pro коштує $1041 – що у нього входить

Мінімальна вартість Apple Vision Pro з 256 ГБ пам’яті становить $3499, а з максимальним накопичувачем на 1 ТБ – усі $3899. Програма обслуговування Apple Care Plus – ще $499. Платня за покриття (deductible for Vision Pro coverage) коштуватиме ще $300. Крім того, Apple пропонує кілька аксесуарів, які разом коштують ще $1041. Деякі з них є в комплекті Vision Pro, але можна придбати додаткові.

Дорожній кейс – $199

Розроблений Apple для захисту Vision Pro у дорозі. Дорожній кейс Apple Vision Pro має висувну ручку та відділення для акумулятора, оптичних вставок ZEISS, кришки Apple Vision Pro та додаткових аксесуарів.

Додатковий акумулятор – $199

Зовнішня батарея виготовлена ​​з гладкого обробленого алюмінію та підключається до Apple Vision Pro за допомогою плетеного кабелю USB-C. Акумулятор підтримує до двох годин загального використання, 2,5 години відтворення відео та цілого дня у мережі.

Оптичні вставки Zeiss – мінімум $99, залежно від рецепта

Є два типи оптичних вставок ZEISS: рецептурні та для читання.

Надлегкий ущільнювач – $199

Apple Vision Pro Light Seal ніжно прилягає до обличчя та блокує розсіяне світло. Він кріпиться до Apple Vision Pro магнітами. Подушки Light Seal, які входять у комплект, кріпляться магнітами до Light Seal, їх легко знімати для чищення.

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Надлегка подушка – $29

Подушку Apple Vision Pro Light Seal Cushion можна легко зняти для очищення. Вона доступна у розмірах N, N+, W, W+.

Тримач батареї Belkin – $49,95

Тримач для батареї створений для кріплення акумулятора Apple Vision Pro на поясі або штанах, додатковий ремінець дає можливість закріпити акумулятор на тілі.

Додатковий плетений ремінець – $99

Трикотажний ремінець Solo Knit Band забезпечує амортизацію, повітропроникність та еластичність. Він має регулятор Fit Dial, який дозволяє прилаштувати Apple Vision Pro до розмірів голови та забезпечує регулювання під час використання. Ремінець Solo Knit Band кріпиться до аудіо ременів, фіксатори дозволяють від’єднати його за потреби.

Додатковий подвійний ремінець – $99

Dual Loop Band складається з верхнього і нижнього ремінця. Dual Loop Band кріпиться до аудіо ремінців, фіксатори дозволяють швидко від’єднати його, коли це необхідно.

Додатковий зарядний кабель – $29

Двометровий зарядний кабель має плетений дизайн та призначений для заряджання, синхронізації та передачі даних між пристроями USB-C. Він підтримує зарядку до 240 Вт і передає дані зі швидкістю USB 2.

Блок живлення – $39

Хоча адаптер живлення сумісний з будь-яким пристроєм USB‑C, Apple рекомендує використовувати його з MacBook Air і Apple Vision Pro.Також можна використовувати його з новими моделями iPhone та iPad Pro.

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Джерело: Apple, The Verge, Road To VR