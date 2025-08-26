Ремонтник консолей натрапив на "рідкісну" Xbox, яку заблокували через борги

Depositphotos

До руки майстра з ремонту ретроконсолей потрапила Xbox 360, яка відмовлялася запускати ігри через повідомлення про “борг”.

Якщо ви думаєте, що ця фраза звучить, як мінімум, дивно — вам не здається. Така помилка виявилася екстраординарною навіть для досвідчених користувачів і самого майстра.

“Сьогодні ремонтував Xbox 360 і натрапив на помилку, яку раніше ніколи не бачив. Схоже, попередній власник має якусь заборгованість перед Microsoft, і через це консоль назавжди заблокована”, — пише майстер в соцмережах.

На цьому етапі згадується історія 10-річної давнини. У 2012 році Microsoft у США пропонувала спеціальну схему — придбати Xbox 360 за $150 і взяти на себе обов’язковий дворічний контракт Xbox Live, який коштував ще $360. Якщо умови не виконувалися, консоль могли позначити у системі як “боржника”. Тоді офіційно не пояснювали, що буде у випадку несплати — тепер відповідь стала очевидною.

Частина користувачів радили майстру просто “зламати” приставку. Тим більше, що нещодавно популярний блогер Modern Vintage Gamer показував експлойт Badupdate, який дозволяє обійти захист Xbox 360 менш ніж за хвилину. Проблема лише в тому, що цей метод вимагає запуску демоверсії Rock Band Blitz з флешки. Тут дивне блокування, яке, схоже, не дозволяє навіть запуск пробної версії.

Розв’язка прийшла від Microsoft. Незалежний експерт Ерік Марсі пояснив, що вихід давно існує й не потребує жодних хаків: треба оновити Xbox 360 до версії 17559. Тоді блокування зникне. Це оновлення з’явилося ще в листопаді 2019 року і повністю прибрало перевірку “боргу” в ключах системи. По суті, компанія тоді вирішила більше не підтримувати ці обмеження та зосередилася на новій приставці. Тож, досить офіційного патчу, і консоль знову працює як нова.

