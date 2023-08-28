Новини Пристрої 28.08.2023 о 13:19

Ремонтопридатний смартфон Nokia G42 5G надійшов в продаж в Україні за ціною від 8000 грн

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Вадим Карпусь

Автор новин

Ремонтопридатний смартфон Nokia G42 5G надійшов в продаж в Україні за ціною від 8000 грн

Компанія HMD Global оголосила про появу у продажі в Україні нового смартфону Nokia G42 5G, який відрізняється відносно легкою придатністю до ремонту. Це друга модель серії G із конструкцією QuickFix, яка дозволяє самостійно замінити тріснутий екран, погнутий зарядний порт та стару батарею за допомогою набору iFixit.

Ремонтопригодный смартфон Nokia G42 5G поступил в продажу в Украине по цене от 8000 грн

Смартфон Nokia G42 5G містить 6,56-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD+ 1612х720 пікселів, частотою оновлення до 90 Гц і типовою яскравістю 450 ніт. Новинка має процесор Qualcomm Snapdragon 480+ 5G. На вибір користувача пропонуються конфігурації пам’яті 4/128 ГБ або 6/128 ГБ. Є підтримка карток пам’яті MicroSD місткістю до 1 ТБ. Технологія розширення пам’яті дозволяє віртуально збільшити обсяг оперативної пам’яті ще до 5 ГБ.

Ремонтопригодный смартфон Nokia G42 5G поступил в продажу в Украине по цене от 8000 грн

На задній панелі Nokia G42 5G розташувалась потрійна камера, яка включає головний 50-мегапіксельний модуль та два 2-мегапіксельні модулі (макро та глибини сцени). Фронтальна камера – 8-мегапіксельна. Місткість батареї становить 5000 мАг. Підтримується швидке заряджання потужністю 20 Вт. Розміри становлять 165,0х75,8х8,55 мм, а маса – 193,8 г. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP52. Пристрій працює під керуванням ОС Android 13. Виробник обіцяє 2 роки гарантії, 3 роки щомісячних оновлень безпеки та 2 роки оновлень ОС.

Смартфон Nokia G42 5G у лавандовому та сірому кольорах вже доступні в Україні за ціною від 7999 гривень.

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