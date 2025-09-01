Новини Кіно 01.09.2025 comment views icon

"Я б усе зіпсував": Рідлі Скотт відмовився зняти "Термінатор 3" з гонораром у $20 млн

Катерина Даньшина

Арнольд Шварценеггер у фільмі "Термінатор 3" і режисер Рідлі Скотт / Depositphotos

Режисер “Чужого” і “Гладіатора” Рідлі Скотт розповів, що відмовився від восьмизначного гонорару і пропозиції зняти “Термінатор 3”, бо думав, що “все зіпсує”.

“Я пишаюся тим, що відмовився від гонорару у $20 млн. Чувак, мене не можна купити”, — сказав режисер в інтерв’ю The Guardian. “Хтось сказав: “Попроси те, що отримує Арні”. Я спробував і вони погодились. Я подумав: “Чорт забирай”. Але не міг цього зробити. Це не моє”.

Скотт вважає, що це фільм не його жанру, як і історії про Бонда.

“Суть фільмів про Бонда — це розваги. “Термінатор” — чистий комікс. Я б намагався зробити їх реальними. От чому мене не просили знімати стрічку про агента 007. Я б все зіпсував”.

Кадри з фільму “Термінатор 3”

Після роботи Джеймса Кемерона над фільмами “Термінатор” (1984) та “Термінатор 2: Судний день” (1991), режисерське крісло зайняв Джонатан Мостоу. “Термінатор 3: Повстання машин” повернув на головну роль Арнольда Шварценеггера поряд із Ніком Сталом та Клер Дейнс, й став касово і критично успішним, попри те, що мав суттєво менший бюджет за попередній фільм.

Кадри з фільму "Термінатор 3"
Кадри з фільму “Термінатор 3”

Далі франшиза розширилась стрічками “Термінатор: Спасіння прийде” (2009), “Термінатор: Генезис” (2015) та “Термінатор: Фатум” (2019), усі були зняті різними режисерами. Також у 2008-2009 році виходив серіал-спіноф від Fox під назвою “Хроніки Сари Коннор”, а торік на Netflix дебютував мультсеріал “Термінатор: Зеро”.

Щодо Скотта, то він надалі планує зосередитись на “Гладіатор 3” і, можливо, повернутись до франшизи “Чужий” із третім приквелом, якщо “з’явиться гарна ідея” (попри те, що раніше заявляв, що “покінчив” із серією про прибульців). Однак усе це — після релізу постапокаліптичного трилера “Собачі зірки” на чолі з Маргарет Кволлі та Джейкобом Елорді.

Режисера “Сам удома” звільнили з “Фантастичної четвірки”, бо він “забагато думав”

