Рідлі Скотт про нові проєкти: "Гладіатор 3" у роботі, ще один "Чужий" — буде, якщо "з'явиться ідея"

Катерина Даньшина

Рідлі Скотт про нові проєкти: "Гладіатор 3" у роботі, ще один "Чужий" — буде, якщо "з'явиться ідея"
Сігурні Вівер у фільмі "Чужий" Рідлі Скотта (1979)

Рідлі Скотт анонсував свої нові проєкти, серед яких триквел “Гладіатора” і потенційно — третій приквел до “Чужого”.

Випущений влітку торік “Гладіатор 2” не отримав очікуваного успіху, але це не завадило режисеру взятися за його пряме продовження. На цей час, триквел офіційно у розробці, хоча точний сюжет невідомий. Попередній фільм оповідав про сина Луцили та Максимуса Луція (Пол Мескаль), який повторив успіх батька на гладіаторській арені, й зрештою подолав лиходія Дензела Вашингтона.

Новий трейлер «Гладіатор II»: ще більше жорстоких боїв і раптовий «кровний» зв'язок Луція з Максимусом
Кадри з фільму “Гладіатор 2”

Утім, найцікавіше у заяві Рідлі Скотта те, що він не виключив повернення до роботи над “Чужим”, попри те, що раніше говорив, що “покінчив із франшизою”. Режисер випустив оригінальний фільм з Сігурні Вівер у 1979 році, потім два приквели “Прометей” (2012) та “Заповіт” (2017), а також був залучений як виконавчий продюсер в серіал “Чужий: Земля”.

“Гладіатор” зараз у розробці. Ще один приквел до “Чужого” — так, якщо в мене з’явиться ідея, звісно”, — сказав режисер в інтерв’ю The Guardian.

Рідлі Скотт і Сігурні Вівер на зніманнях фільму «Чужий». Фото: Twentieth Century Fox
Рідлі Скотт і Сігурні Вівер на зніманнях фільму “Чужий”. Фото: Twentieth Century Fox

Звіти про бюджет “Гладіатор 2” різняться, але за найвищими оцінками він сягнув $240 млн. Тоді як остаточна каса фільму склала лише $462 млн — малувато, хоча сам Скотт вважає це успіхом.

Франшиза “Чужий” тим часом переживає своєрідне відродження: “Чужий: Ромул” Феде Альвареса став касовим хітом минулого року, а “Чужий: Земля” отримав найвищий рейтинг в серії.  Очікується, що обидва проєкти отримають продовження, де у випадку серіалу шоуранери розглядають щось на кшталт “космічної Гри престолів” з великою кількістю сезонів.

“Ідеальний організм”: як народжувалася й виживала кіносага “Чужий”

