Режисер «Дюни» надихався трилогією «Володар перснів» Пітера Джексона, щоб «зберегти повагу до книг»

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Дені Вільньов, який зрежисував обидві частини «Дюни», каже що переглядав трилогію «Володар перснів» Пітера Джексона під час створення фільмів — і саме вона надихнула його залишатись вірним вихідному матеріалу.

«Коли я дивився фільми, то відчув таку велику повагу до книг, таку велику любов», — сказав Вільньов в інтерв’ю VanityFair.

Режисер також розказав про плани щодо майбутніх фільмів у франшизі «Дюни» й зокрема про третю стрічку, яка екранізуватиме роман Френка Герберта «Месія Дюни», і не буде, за словами Вільньова, завершенням трилогії:

«Важливо, щоб люди розуміли, що для мене це дійсно був диптих. Пара фільмів, що екранізувала першу книгу. Вони зроблені й завершені. Третій, сценарій для якого нині пишеться, не буде схожим на трилогію».

Дія «Месії Дюни» розгортається через 12 років після подій першого роману серії, тому, ймовірно, для екранізації доведеться «зістарити» молодий акторський склад, який включає Тімоті Шаламе, Зендаю, Флоренс П’ю і напевно Аню Тейлор-Джой (Вільньов сказав, що знає «як це зробити», але не розкрив подробиць).

Дені Вільньов також нагадав, що третя «Дюна» стане для нього останньою роботою у франшизі — тоді як історію зможуть продовжити інші режисери.

«Я маю переконатися, що “Месія” залишить відчинені двері для інших проєктів. Сам я цього не робитиму, але завдання може перейти до інших».

Нагадаємо, що «Дюна: Частина друга» зібрала у прокаті понад $700 млн (і довгий час утримувала лідерство як «найбагатший» фільм 2024 року). Перша частина, для порівняння, заробила понад $400 млн у 2021 році, однак вийшла в часи пандемії й паралельно транслювалась на HBO Max.

Також у листопаді очікуємо на серіал «Дюна: Пророцтво», який розкаже про становлення ордену Бене Ґессерит — він вийде у 6 епізодах на стримінгу Max.

Онлайн-курс "Гранти для кіно, музики й творчіх проєктів" від Skvot. Як подавати заявки на грант, щоб серед усіх проєктів запам’ятали та обрали твій? Розбираємось за 16 занять з засновницею менторської програми для українських артистів. . Детальніше тут

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.