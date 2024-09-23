Режисери «Месники: Завершення» пояснили «найбезглудніший» елемент фіналу — і тепер він має сенс

Одна із найдивовижніших речей у фільмах «Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Завершення» — це їхня здатність зосереджуватись на головних персонажах, разом з тим віддаючи другорядним деякі цікаві моменти.

Одним з таких був епізод за участі Тора (Кріса Гемсворта), якого Ракета (Бредлі Купер) і Халк (Марк Руффало) намагалися витягнути з законного відпочинку в Новому Асґарді для подорожей в часі та пошуку Каменів Вічності.

В цій сцені Тор, який дещо втратив форму і випивав, погрожує супротивнику Корга у Fortnite з ніком «Noobmaster69» — і нині режисери «Месників» брати Руссо розкрили його таємничу особистість.

У видаленому дописі на X (через Collider) Руссо написали, що Noobmaster69 — це ніхто інший, як Вонг (Бенедикт Вонг), один з другорядних персонажів Доктора Стренджа.

Ще одна кумедна деталь, на яку звернуть увагу фани — Вонг на той час через зникнення Стренджа став Верховним магом, тож навіть на такій великій посаді, він все одно знаходив час, щоб «повозитися» з Тором у грі.

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Можливо, Руссо просто пожартували таким чином, але поява Вонга в образі Noobmaster69 загалом має сенс. В MCU персонажа показували, як обізнаного в попкультурі — він любив Бейонсе та клан Сопрано, а у «Жінка Халк» та «Шан-Чі» бував ще веселішим (згадайте спів у караоке чи дружбу з Медісінн). Тож гра у Fortnite на тлі цього всього виглядає доволі очікуваною.

Ймовірно, Вонг з’явиться й принаймні в одному з двох майбутніх фільмів про «Месників», де Роберт Дауні-молодший, нагадаємо, постане у ролі Доктора Дума.

«Месники: Судний день» (який раніше був відомий під назвою «Месники: Династія Канга») вийде в кінотеатрах 1 травня 2026 року, тоді як «Месники: Таємні війни» дебютують 7 травня 2027 року.