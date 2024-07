Marvel оголосила два нових фільми «Месники» та повернення Роберта Дауні-молодшого і режисерів братів Руссо

На Comic-Con у Сан-Дієго Marvel офіційно оголосила про дві нових стрічки «Месники». Роберт Дауні-молодший повертається як Доктор Дум, а зніматимуть фільми брати Руссо.

Режисери фільмів «Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Фінал» брати Руссо знімуть «Месники: Судний день» та «Месники: Таємні війни». І наче цього мало, студія офіційно підтвердила, що Роберт Дауні-молодший повертається у всесвіт Marvel як Доктор Дум (Віктор фон Дум). Стрічка «Месники: Судний день» вийде у травні 2026 року, «Месники: Таємні війни» — у травні 2027.

Натовп на фестивалі «вибухнув», коли було підтверджено, що Роберт Дауні-молодший, відомий у MCU як «Залізна людина» Тоні Старк, повернеться до франшизи.

The reveal of Robert Downey Jr. returning to the MCU as Dr. Doom in Avengers: Doomsday and Avengers: Secret Wars! (but gotta imagine we meet in Fantastic Four first) #SDCC pic.twitter.com/maMooLWenN

— Eric Goldman (@TheEricGoldman) July 28, 2024