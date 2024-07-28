Marvel оголосила два нових фільми «Месники» та повернення Роберта Дауні-молодшого і режисерів братів Руссо

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На Comic-Con у Сан-Дієго Marvel офіційно оголосила про дві нових стрічки «Месники». Роберт Дауні-молодший повертається як Доктор Дум, а зніматимуть фільми брати Руссо.

Режисери фільмів «Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Фінал» брати Руссо знімуть «Месники: Судний день» та «Месники: Таємні війни». І наче цього мало, студія офіційно підтвердила, що Роберт Дауні-молодший повертається у всесвіт Marvel як Доктор Дум (Віктор фон Дум). Стрічка «Месники: Судний день» вийде у травні 2026 року, «Месники: Таємні війни» — у травні 2027.

Натовп на фестивалі «вибухнув», коли було підтверджено, що Роберт Дауні-молодший, відомий у MCU як «Залізна людина» Тоні Старк, повернеться до франшизи.

The reveal of Robert Downey Jr. returning to the MCU as Dr. Doom in Avengers: Doomsday and Avengers: Secret Wars! (but gotta imagine we meet in Fantastic Four first) #SDCC pic.twitter.com/maMooLWenN — Eric Goldman (@TheEricGoldman) July 28, 2024

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Режисером п’ятого фільму «Месники» початково мав стати Дестін Деніел Креттон , який раніше зняв «Шан-Чі та легенду десяти кілець». Однак Креттон відмовився через бажання зосередитися на інших проєктах MCU, зокрема, продовженні «Шан-Чі». Також Майкл Волдрон покинув місце сценариста фільму. Ним в обох стрічках стане Стівен МакФілі, який працював над «Капітаном Америка» та «Месниками: Фінал».

«Месники: Судний день» спочатку називався «Династія Канга», коли був представлений ще на SDCC 2022. Фільм різко змінився після того, як актора Джонатана Мейджорса звільнили з MCU після його засудження у справі про домашнє насильство минулого року.

Джерело: IGN

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