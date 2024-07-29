Гвінет Пелтроу каже, що не розуміє повернення Дауні-молодшого до Marvel: «То ти тепер поганець?»

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Роберт Дауні-молодший повернувся до Marvel — однак тепер у ролі Доктора Дума, а не Залізної людини. І такий поворот подій не дуже зрозумілий його давній партнерці по MCU Гвінет Пелтроу.

«Не розумію. То ти тепер лиходій?» — запитала Пелтроу у коментарях до публікації Дауні в Instagram, в якій він оголосив про своє повернення.

Пелтроу перебуває у дружніх стосунках з Дауні-молодшим із часів, коли їх взяли на роль Пеппер Поттс і Тоні Старка у «Залізній людині» 2008 року — фільмі, який поклав початок кінематографічному всесвіту Marvel. Надалі вони виступили хедлайнерами ще двох самостійних фільмів про «Залізну людину» і з’являлися разом у кількох інших фільмах MCU: від «Людини-павука: Повернення додому» до «Месників: Війна нескінченності» та інших.

Вихідними Marvel підтвердила давні чутки про повернення Дауні-молодшого у наступних «Месниках» — щоправда, вже у ролі Доктора Дума, а не Залізної людини (ймовірніше за все актор зіграє варіант Тоні Старка, який став Доктором Думом у мультивсесвіті MCU).

В тому ж таки дописі з’явився й коментар від акаунту братів Руссо, які так само повернулися до Marvel, щоб зрежисувати наступні два фільми про «Месників»:

«Ми завжди говорили, що зелений — твій колір…».

Цікаво, що Пелтроу під час сесії з фанатами торік сказала, що її час у Marvel, ймовірно, закінчився, додавши: «Навіщо вам Пеппер Поттс без Залізної людини?», а сам Дауні-молодший в інтерв’ю неодноразово наголошував, що не проти повернутися до MCU:

«Із задоволенням. Це невіддільна частина моєї ДНК».

«Месники: Судний день» (який раніше був відомий під назвою «Месники: Династія Канга») вийде в кінотеатрах 1 травня 2026 року, тоді як «Месники: Таємні війни» дебютують 7 травня 2027 року.

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Джерело: Variety

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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