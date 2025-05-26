Рімейк «Ліло і Стіч» обійшов Тома Круза з «Місія неможлива 8» у прокаті — рекордні $340 млн за перші вихідні

Disney / Paramount

Рімейк «Ліло і Стіч», який критики вже прозвали одним із найкращих фільмів в історії Disney, спокутує невдачі цьогорічної «Білосніжки» в прокаті — і робить це доволі успішно

За даними Variety, «Ліло і Стіч» заробив $341 млн по всьому світу (включно з $157,8 млн за кордоном) у перші вихідні й поступається за касою першого вікенду лише іншій хітовій екранізації цього року — фільму про Minecraft, який впевнено торує собі шлях до мільярда. Якщо ж зважати лише на проєкти Disney, то стрічка про блакитного прибульця нині посідає третє місце серед найкращих дебютів для «живих» рімейків, після «Короля Лева» (2019) та «Красуні й Чудовиська» (2017), які зібрали в результат понад $1 млрд кожен.

Фільм «Ліло і Стіч», який зрежисував Дін Флейшер Кемп («Марсель, мушля в черевиках»), бере за основу сюжет однойменного мультфільму 2002 року: Стіч, генетично модифікований інопланетянин, приземляється на Гаваях та вдає, що він собака, якого прихистила дівчинка-сирота Ліло. Доки цей дует влаштовує хаос по всьому місту, на Стіча полюють інопланетні поліцейські та його творець, вчений-генетик Джамба Джукіба. У головних ролях з’являються Майя Кеалоха (Ліло), Сідні Агудонг (Нані) та Кріс Сандерс (голос Стіча).

Що цікаво, попри позитивні перші реакції наразі оцінка критиків на Rotten Tomatoes знизилась аж до 69%, тоді як глядачі оцінили стрічку у майже ідеальні 93%.

«Це не рімейк, який вразить до глибини душі, але це і не бездушна калька. “Ліло і Стіч” 2025 — теплий, трохи простуватий, але щирий фільм, який можна подивитись у родинному колі й знову згадати, що “Охана означає сім’я, а сім’я означає, що ніхто не залишається забутим”. Беріть сина, доньку, молодших братиків, сестричок і мерщій в кіно, діти від цієї історії точно будуть в захваті, ну а ви… ви можливо отримаєте класний експірієнс з різних емоцій, у більшості теплих, добрих і щирих», — з рецензії ITC.ua.

Інша прем’єра вихідних — фінальна «Місія неможлива» Тома Круза — продемонструвала дещо скромніший касовий результат, аніж сімейний фільм Disney, але все ж мала найкращий домашній старт у франшизі з $63 млн у США та майже $200 млн по світу загалом. Потужний дебют для бойовика, якщо не зважати на бюджет, який, за деякими оцінками перевищив $400 млн.

У «Місія неможлива 8», яку зрежисував Крістофер Маккворрі, Ітан Хант Круза очікувано має врятувати світ: на цей раз від небезпечної програми з ШІ під назвою The Entity, яка, здається, передбачає кожен крок головного героя і може призвести до катастрофи, якщо потрапить у ворожі руки. Нагадаємо, що перші відгуки оцінили фільм у 86% на Rotten Tomatoes, як «майже ідеальний фінал для персонажа». Хоча в тому, що це дійсно фінал, ми дуже сумніваємось, оскільки Круз раніше заявив, що планує зніматися в бойовиках «до 100 років».

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«Ймовірно, це не найблискучіша монета у скарбниці та навіть попередня “Розплата: Частина перша” виглядала жвавішою, напруженішою і більш автентичною, чи що. Та це гідне завершення майже 30-річної подорожі на максимальних швидкостях, хоча якраз тут оберти дещо знижуються. Зрештою, це міцний та максимально чесний літній блокбастер, що, як і його головний герой, почувається впевнено, особливо серед добряче набридлих марвело-форсажівських казочок», — з рецензії ITC.ua.

Нагадаємо, що раніше Круз розповідав про те, як в одному з фільмів франшизи виконував трюк зі зламаною ногою, а також те, як у восьмій частині змусив режисера Маккворрі повторити небезпечний проліт на крилу літака.