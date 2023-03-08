Різні iPhone зайняли відразу 8 місць у ТОП-10 найпопулярніших смартфонів 2022 року (на 1-му місці iPhone 13) – Counterpoint

Аналітики Counterpoint підбили підсумки 2022 року для ринку смартфонів, назвавши найпопулярніші пристрої у світі. За їх даними, лідером ринку став iPhone 13. Як і iPhone 12 до нього, і iPhone 11 до нього, і iPhone XR до нього. Однак новий iPhone 14 може і не повторити досягнень своїх попередників, оскільки на кінець 2022 року він був лише на сьомому місці.

Друге місце серед найпопулярніших смартфонів 2022 зайняв iPhone 13 Pro Max, а третє місце – iPhone 14 Pro Max. Слід зазначити, що друге та третє місця зайняли найдорожчі моделі Apple двох послідовних поколінь. Тобто Apple вже встигла змістити продажі у бік дорожчих версій, а останні чутки та витоки говорять про те, що в новій лінійці поділ між молодшими та старшими версіями iPhone буде ще помітнішим.

Додамо, майже вся перша десятка найпопулярніших смартфонів 2022 складається з пристроїв Apple – 8 з 10 моделей припадають на різні версії iPhone. Незначну конкуренцію лідеру ринку змогла скласти лише компанія Samsung із двома своїми бюджетними смартфонами: Galaxy A13 (четверте місце) та Galaxy A03 (десяте місце).

Аналітики відзначають, що у 2022 році моделі iPhone Pro Max вперше перевершили продаж iPhone Pro в рамках одного покоління. Це стосується як для iPhone 14, так і iPhone 13.

На базовий iPhone 13 припало 28% всіх продажів Apple. При цьому модель була лідером ринку протягом майже всього року – аж до виходу нового покоління.

Джерело: gadgettendency