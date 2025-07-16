Новини Кіно 16.07.2025 comment views icon

Перші два сезони серіалу «Гаррі Поттер» отримають по 6 епізодів і зйомки «одне за одним», Волдеморта вже обрали — ЗМІ

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Катерина Даньшина

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Перші два сезони серіалу «Гаррі Поттер» отримають по 6 епізодів і зйомки «одне за одним», Волдеморта вже обрали — ЗМІ
Актори серіалу «Гаррі Поттер» / HBO

Доки HBO дарує нам по кадру на день з акторським складом серіалу «Гаррі Поттер», інсайдери сумлінно вишукують усю доступну через витоки інформацію про проєкт. В останніх оновленнях сайт Redanian Intelligence розкрив тривалість сезонів і графік знімань, який з певних причин відбувається в прискореному режимі.

В планах HBO і Warner Bros. екранізація по книзі на сезон — їх буде загалом сім, де перші два отримають всього по 6 епізодів, а решту планують розширити до 8. Знімання першого вже стартували на студії Warner Bros. у Лівсдені, Велика Британія (там, де, за чутками, для шоу збудували ціле міні-місто із домом Дурслі, Privet Drive в стилі Тюдорів і школою для молодих акторів) і триватимуть до травня 2026 року. Після перерви у пару місяців почнуть роботу над другим і причина такого прискореного режиму цілком очевидна — діти-актори можуть подорослішати.

Оголошено тріо акторів, які зіграють Гаррі Поттера, Рона та Герміону в серіалі HBO
Тріо акторів, які зіграють Гаррі Поттера, Рона та Герміону в серіалі HBO

В інших витоках йдеться, що перший епізод завершується тим, що юні учні та Геґрід вперше наближаються до замку Гоґвортс на човні, що дає трохи розуміння в тому, яким буде темп та структура сезону. Щодо Волдеморта, то актор вже обраний, однак його ім’я HBO планує тримати в таємниці до виходу серіалу в ефір. Раніше на цю роль активно просували Кілліана Мерфі.

Нагадаємо, що головне тріо акторів — Домінік Маклафлін у ролі Гаррі, Арабелла Стонтон у ролі Герміони та Алістер Стаут у ролі Рона — обрали з понад 30 тисяч акторів під час кастингів минулої осені. Дорослий акторський склад, серед інших, включає Джона Літгоу в ролі Дамблдора, Паапу Ессіеду в ролі Снейпа, Джанет Мактір в ролі Мінерви Макґонеґел та Ніка Фроста в ролі Рубеуса Геґріда.

Частину епізодів в першому сезоні зрежисує Марк Майлод («Гра престолів»), головною сценаристкою виступила Франческа Гардінер («Спадкоємці»), а авторка оригінальних книг Джоан Роулінг залучена до проєкту, як виконавча продюсерка.

Офіційна прем’єра серіалу «Гаррі Поттер» запланована на 2027 рік.

Джоан Роулінг прочитала сценарій серіалу про Гаррі Поттера: «Перші два епізоди — надзвичайно хороші»

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