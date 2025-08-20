Серіал "Гаррі Поттер" представив дітей Візлі — перший погляд на нову Джині та близнюків

Оригінальний склад дітей Візлі у фільмах "Гаррі Поттер" / Warner Bros.

HBO представив юний склад сімейки Візлі з серіалу “Гаррі Поттер” — Рона, Джині, Персі, Фреда та Джорджа. Усі, як і належить, руді.

Чарлі на першому спільному фото відсутній, бо “перебуває в Румунії”, але його обіцяють показати пізніше. Тоді як про найстаршого з дітей Візлі Білла в дописі не згадують.

Ролі близнюків Фреда та Джорджа взяли на себе Трістан і Габріель Гарланд, Руарі Спунер зіграє Персі, а Грейсі Кокрейн — Джіні. З попередніх оголошень відомо, що Алістер Стаут з’явиться в ролі Рона, а Кетрін Паркінсон, як матір великої родини Візлі Моллі.

Знімання першого сезону “Гаррі Поттера” наразі тривають у Лондоні, а завдяки інсайдерським знімкам нам вдалося побачити елементи двох ключових сцен з “Філософського каменю” — поїздку Гаррі (Домінік Маклафлін) з Дурслями у зоопарк, а також його подорож на “шопінг” із Геґрідом (Нік Фрост) до Алеї Діаґон.

Серед решти акторського складу, нагадаємо, Арабелла Стонтон (Герміона), Локс Пратт (Драко Малфой), Джон Літгоу (Дамблдор), Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел), а також Паапу Ессіеду (Снейп). Актора на роль Волдеморта вже обрали, але його особу планують не розкривати до релізу. Головне тріо-акторів дітей, за словами шоуранерів, обирали з понад 30 000 кандидатів.

Очікується, що перший етап знімань серіалу триватиме до травня 2026 року, де після перерви у пару місяців розпочнуть роботу над другим сезоном. Такий прискорений режим обрали з досить очевидної причини — діти-актори можуть раптово подорослішати. Загалом для шоу планують відзняти не менше 7 сезонів, які виходитимуть протягом 10 років. Перший стартує вже у 2027-му і складатиметься з 8 епізодів.