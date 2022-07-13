Розкрито акторський склад шостого сезону серіалу Black Mirror / “Чорне дзеркало”: Аарон Пол, Джош Хартнетт, Кейт Мара, Зазі Бітц та ін.

Видання Variety з посиланням на власні джерела опублікувало основний акторський склад нового сезону фантастичного серіалу Black Mirror/”Чорне дзеркало” від платформи Netflix.

Попередній п’ятий сезон у складі лише трьох серій вийшов 5 червня 2019 року, проте новий шостий сезон все ще знімають, тож розрив між сезонами становитиме понад три роки.

Офіційного оголошення від Netflix з приводу акторського складу все ще немає, але джерела Variety наполягають, що в нових серіях ми побачимо таких акторів, як Зазі Бітц, Паапа Ессієду, Джош Хартнетт, Аарон Пол, Кейт Мара, Денні Рамірес, Клара Ругаард, Оден Торнтон та Анджана Васан. Також видання вважає, що у шостому сезоні буде більше трьох епізодів, що може тільки тішити.

Аарона Пола («На всі тяжкі»), Джоша Хартнетта (“Щасливе число Слевіна”) і Кейт Мару (“Картковий будиночок”) особливої ​​необхідності представляти немає. У свою чергу Зазі Бітц найбільш відома за серіалом “Атланта” та фільмом “Дедпул 2”, Паапа Ессієду відзначився в екранізації детектива Агати Крісті “Вбивство у Східному експресі”, а Денні Рамірес – у бойовику “Топ Ган: Меверік”. Інші актори належать до класу багатообіцяючих, але не найвідоміших.

Точної дати прем’єри шостого сезону серіалу Black Mirror / “Чорне дзеркало” поки що немає, але варто орієнтуватися на кінець поточного – початок наступного року.

Джерело: Variety