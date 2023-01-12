Розквіт ринку ПК часів пандемії завершився: минулого кварталу продажі обвалилися на рекордні 28,1%

Бум на ринку ПК, котрий був викликаний пандемією COVID-19, добіг кінця, про що свідчить останній звіт International Data Corporation про глобальний стан справ. Світове постачання ПК впало до 67,2 млн одиниць у четвертому кварталі 2022 року. Це на 28,1% менше, ніж за той же період 2021 року – кількість можна порівняти з четвертим кварталом 2018 року, коли Intel зазнавала труднощів з постачанням процесорів.

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Lenovo лідирувала в четвертому кварталі, поставивши 15,5 млн ПК, за нею слідує HP з 13,2 млн. Dell зайняла третє місце з 10,8 млн систем, відвантажених за святковий квартал, у той час, як Apple продала 7,5 млн комп’ютерів Mac за той самий період. Усі вони показали негативну динаміку порівняно із четвертим кварталом 2021 року.

Всього за рік було відвантажено 292,3 млн пристроїв, що значно перевищує рівень до пандемії. Проте є підстави для занепокоєння – IDC зазначає, що багато користувачів мають відносно нові ПК (які не вимагатимуть заміни у найближчому майбутньому), а світова економіка знаходиться не у кращій формі.

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Як зазначила компанія Adobe у своєму недавньому аналізі святкових покупок, у четвертому кварталі ритейлери звернулися до знижок для стимуляції попиту. Індустрію ПК не була застраховано, оскільки середні продажні ціни (ASP) кількома каналами впали в надії на реалізацію надлишкових запасів.

Менеджер з досліджень IDC Джитеш Убрані констатував, що попри зусилля управління запасами залишиться ключовою проблемою в найближчі квартали та продовжуватиме впливати на ціни.

За висновками дослідницької фірми, загальний консенсус полягає у тому, що сегменти ринку ПК можуть повернутися до зростання до кінця 2023 року, а ширше відновлення ринку настане приблизно 2024 року.

Нещодавно Microsoft припинила підтримку Windows 7 та Windows 8, що може стимулювати продаж у найближчому майбутньому. Однак, за даними StatCounter, частка Windows 7 на світовому ринку станом на грудень 2022 року становила 11,2%, тоді як Windows 8 була встановлена ​​усього на 0,66% комп’ютерів по всьому світу – не так багато для радикального впливу на ринок. Windows 10, частка ринку якої становить майже 68%, не така вже й далека від закінчення терміну служби. Microsoft планує відмовлятися від її підтримки з 14 жовтня 2025 року.

Джерело: TechSpot