Розробник Concord: "Геймери люблять спостерігати за провалами ігор"

Concord / Firewalk

Розробники найбільшого провалу PlayStation — Concord — вирішили розкритикувати гравців. Творцям не подобається, що на них “накинулися”.

Concord впевнено і без перебільшень назвали провалом 2024-го року. На старті шутер від Sony мав нещасний пік в 697 одночасних гравців, нищівні відгуки та низькі продажі. Гру закрили фактично на старті — всього через два тижні після випуску. Звичайно, що гравці “смакували” критику щодо шутера, на який покладали багато надій. І, схоже, розробники образилися.

“Дивно, що є така аудиторія, яка постійно радіє, коли щось провалюється”, — кажуть вони.

Під час подкасту один з розробників каже, що аудиторія “визначилася з грою ще до її виходу”. На його думку, студія Firewalk не змогла переконати геймерів своєю кампанією. Але проблема все-таки не в геймерах: переконати не вдалося і Sony, яка дуже швидко закрила Firewalk. І пізніше провела другий раунд звільнень. На здивування деякі користувачі вимагали відродити Concord, і їх виявилося більше, ніж піковий онлайн. Вони були непереконливими.

Попри це, команда згадує Concord з теплом. У подкасті прозвучала фраза, що гру вони сприймають як “найкрасивішу машину, яку вони коли-небудь розбивали”. Водночас колишні співробітники підкреслили, що гравці часто не уявляють, наскільки болісно подібні провали відбиваються на пересічних розробниках.

Насправді посперечатися з ними важко. Гравці дійсно нищівно та гучно реагують на провали. Безумовно інколи геймери мають завищені очікування, інші поступово “охолоджуються” та намагаються подивитися на гру під іншим кутом. З нещодавніх прикладів — нова MindsEye від екстворців GTA. Можна сказати, що гучні заяви про суміш GTA і Watch Dogs зіграли проти команди, яка врешті-решт погано оптимізувала гру. Як результат команду звільнили після провального шутера, а майбутнє студії під питанням через удари по репутації.

Повертаючись до Concord варто вказати, що попри різну критику, гра стала антиприкладом. Витрачені сотні мільйонів на розробку стали символом того, як не треба запускати live service-проєкти. Після цієї історії PlayStation змінила підхід до своїх live service-проєктів. Тепер компанія намагається уникнути повторення ситуації, коли тайтл закривається майже одразу після релізу.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Tech4Gamers