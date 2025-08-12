Розробник League of Legends скинув вакансію в McDonald’s бустеру акаунтів — тролінг за скарги на "втрату роботи"

League of Legends / Riot Games

Riot Games посилює боротьбу з бустингом акаунтів в League of Legends. А одному з тих, хто заробляв на цьому, розробник порадив влаштуватися працювати в McDonald’s.

З патчем 25.18 розробники почнуть банити акаунти, якими користуються інші гравці за гроші для підвищення рангу. Таке саме покарання стосується тих, хто надає такі послуги. Це вдарить по цілій індустрії бустерів, які заробляють на просуванні чужих облікових записів. Все-таки найрозумніших гравців серед геймерів хочуть змусити грати за правилами.

Один із таких користувачів, відомий у Twitter як SLS, публічно поскаржився на зміни. Він заявив, що більшість його доходу йде саме з бустингу в League of Legends, а тренування гравців приносять лише близько 15% від цієї суми. У коментарі до директора з управління продуктом Riot Дрю Левіна він написав:

“Що я робитиму після цього? Просто втикати в McDonald’s?” — додав гравець.

Розробник Riot Games не проґавив шансу потролити бустера. Дрю Левін відповів йому, прикріпивши посилання на сторінку вакансій McDonald’s, щоб той не просто втикав, а знайшов собі справжню роботу.

“Бро, ти ж усвідомлюєш, що твій бізнес тримається на тому, що ти псуєш досвід гри іншим? Мене абсолютно не цікавить залишати це — тим більше якщо ти бустиш акаунти через якісь лобі”, — написав директор.

SLS намагався виправдатися, що нібито бустери “не шкодять грі” і “виконують конкретні замовлення” на високих рангах. І на цьому буквально стався мем: “Вірю, я повірив”, тому представник Riot відповів вдруге:

“Індустрія?” Виконувати замовлення? Бро, тобі платять за те, що ти обманюєш нашу систему оцінки навичок, а говориш ти з людиною, яка очолює роботу над її вдосконаленням і захистом чесності”, — каже Дрю Левін.

Хоча деякі гравці, які користувалися бустингом або смурфінгом Це коли досвідчений гравець створює новий акаунт, щоб грати проти слабших суперників і отримувати легкі перемоги., обурилися — більшість підтримала позицію Riot. Геймери сподіваються, що компанія зможе прибрати з гри облікові записи, які порушують баланс, але поки що неясно, наскільки ефективними будуть нові заходи. Такі зміни важливі, оскільки LoL залишається однією з найпопулярніших ігор. Хоча думаю ті, хто захочуть обдурити систему, придумають як знову це зробити.

Джерело: Kotaku