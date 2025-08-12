Новини Ігри 12.08.2025 comment views icon

Розробник League of Legends скинув вакансію в McDonald’s бустеру акаунтів — тролінг за скарги на "втрату роботи"

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Розробник League of Legends скинув вакансію в McDonald’s бустеру акаунтів — тролінг за скарги на "втрату роботи"
League of Legends / Riot Games

Riot Games посилює боротьбу з бустингом акаунтів в League of Legends. А одному з тих, хто заробляв на цьому, розробник порадив влаштуватися працювати в McDonald’s.

З патчем 25.18 розробники почнуть банити акаунти, якими користуються інші гравці за гроші для підвищення рангу. Таке саме покарання стосується тих, хто надає такі послуги. Це вдарить по цілій індустрії бустерів, які заробляють на просуванні чужих облікових записів. Все-таки найрозумніших гравців серед геймерів хочуть змусити грати за правилами.

Один із таких користувачів, відомий у Twitter як SLS, публічно поскаржився на зміни. Він заявив, що більшість його доходу йде саме з бустингу в League of Legends, а тренування гравців приносять лише близько 15% від цієї суми. У коментарі до директора з управління продуктом Riot Дрю Левіна він написав:

“Що я робитиму після цього? Просто втикати в McDonald’s?” — додав гравець.

Розробник Riot Games не проґавив шансу потролити бустера. Дрю Левін відповів йому, прикріпивши посилання на сторінку вакансій McDonald’s, щоб той не просто втикав, а знайшов собі справжню роботу.

“Бро, ти ж усвідомлюєш, що твій бізнес тримається на тому, що ти псуєш досвід гри іншим? Мене абсолютно не цікавить залишати це — тим більше якщо ти бустиш акаунти через якісь лобі”, — написав директор.

SLS намагався виправдатися, що нібито бустери “не шкодять грі” і “виконують конкретні замовлення” на високих рангах. І на цьому буквально стався мем: “Вірю, я повірив”, тому представник Riot відповів вдруге:

“Індустрія?” Виконувати замовлення? Бро, тобі платять за те, що ти обманюєш нашу систему оцінки навичок, а говориш ти з людиною, яка очолює роботу над її вдосконаленням і захистом чесності”, — каже Дрю Левін.

Хоча деякі гравці, які користувалися бустингом або смурфінгомЦе коли досвідчений гравець створює новий акаунт, щоб грати проти слабших суперників і отримувати легкі перемоги., обурилися — більшість підтримала позицію Riot. Геймери сподіваються, що компанія зможе прибрати з гри облікові записи, які порушують баланс, але поки що неясно, наскільки ефективними будуть нові заходи. Такі зміни важливі, оскільки LoL залишається однією з найпопулярніших ігор. Хоча думаю ті, хто захочуть обдурити систему, придумають як знову це зробити.

Джерело: Kotaku

Популярні новини

arrow left
arrow right
Grounded 2 вийшла в ранньому доступі Steam — «лист любові» до оригіналу з 78% схвальних відгуків
Розробники The Alters «спалилися», що використовують ШІ — у грі знайшли відповіді чатбота
Вірусну зраду з концерту Coldplay перетворили на відеогру
Серіал «Останні з нас» лишився без шоуранера та сценариста — Ніл Дракманн пішов, щоб зосередитись на іграх
Готові до марафону? Сюжетна кампанія Dying Light: The Beast займе 20 годин, ще 30 — секрети та побічні завдання
Трейлер і 11 хвилин геймплею Little Nightmares 3 — дуже моторошний Карнавал, два нові персонажі і реліз у жовтні
Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків
Трейлер Dying Light: The Beast показує утричі більше добивань — кожне, як фаталіті з Mortal Kombat
В мережу злили пролог Silent Hill F — 3 хвилини з Хінако у туманному місті та атмосферна музика
Три найочікуваніші релізи літа поповнять Game Pass у липні
Стартувало передзавантаження бети Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на різних платформах
«Потрібно ще трохи часу в духовці»: CD Projekt RED відклала патч 2.3 для Cyberpunk 2077
«Гру взагалі тестували?»: MindsEye від автора GTA має лише 42% позитивних відгуків через баги та лаги
Статистика Steam не відображає реальної популярності гри, — розробник Test Drive з онлайном 288 гравців
Хідео Кодзіма хоче створити гру на орбіті та ризикнути життям, як Том Круз
Режисер нової «Оселі зла» не бачив жодного фільму з франшизи: «Це не моє, інша справа — ігри»
PS Store віддає дві культові трилогії ігор всього за $6 — вдесятеро менше від звичайної ціни
Steam хаотично видаляє моди через скарги тролів
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
Режисер Dying Light порівняв Assassin's Creed Shadows із хатніми справами: «Сідаю грати і знаю, що ніколи її не завершу»
У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати