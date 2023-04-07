Розширення UniJump для Chrome дозволяє зручно працювати з ChatGPT та використовувати чатбот для спілкування в соцмережах

В інтернет-магазині Chrome з’явилося багато розширень, що дозволяють працювати з ChatGPT. Функціональність UniJump дозволяє замінити більшість із них. Розширення вміє швидко копіювати текст із буфера обміну, перефразувати його, відредагувати пост для соціальної мережі та не зберігає даних, будучи лише інтерфейсом поверх API чат-бота OpenAI. Можливості включають роботу з GPT-4.

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Простота використання

Як оболонка, UniJump працює з поточними сценаріями використання ChatGPT, включаючи платні функції. Єдине, що потрібно для його застосування – мати обліковий запис ChatGPT та виконати вхід до системи у вибраному браузері. Розширення працює через комбінації клавіш, але є й візуальний інтерфейс.

Натискання Alt + J у будь-який час відкриє вікно розширення, і перше, що ви побачите, – низка прикладів підказок, які допоможуть розпочати роботу. Приклади дозволяють швидше включитися в роботу і можуть бути корисними для новачка, допомагаючи отримати найкращі відповіді на задану тему.

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Робота з буфером обміну

UniJump побачить останній текст, скопійований у буфер обміну, та автоматично вставить його у вікно чату. Якщо ви читаєте щось і хочете використати ChatGPT для обробки уривка, все, що потрібно зробити – скопіювати текст і запустити UniJump ярликом або поєднанням клавіш.

Перефразування та зміна тону

UniJump має вбудований інструмент перефразування, який можна використовувати зі скопійованим текстом або уведеними даними. Також існує низка тегів, які можна застосувати до тексту, щоб змінити стиль і тон, зробити його коротшим або докладнішим.

Інструмент перефразування автоматично з’являється, коли ви пишете повідомлення у соціальних мережах. Можна спочатку відкрити розширення, написати текст повідомлення та попросити UniJump допомогти зробити його кращим, але зазвичай це не потрібно.

Робота в соціальних мережах

Ключові кнопки доступні в полі створення повідомлення – перед відправленням твіту ви можете використати UniJump, щоб надати йому трохи магії ChatGPT.

Як результат вас задовольнить, ви зможете в один клік повернутися в Twitter. Функція також працює в LinkedIn та, можливо, в інших соціальних мережах.

Єдиним недоліком є те, що розширення не завжди зберігає розмови історія чатів. Інструмент перефразування збереже усе, але тільки доти, доки ви не скористаєтеся ним знову, після чого лог перезапишеться. Теми чату на цей час не синхронізуються. Таким чином, UniJump не ідеальний для довших та глибших розмов, але чудово підходить для швидкого доступу до ChatGPT.

UniJump не зберігає жодних ваших даних, його код відкритий та розміщений на GitHub. Плагін працює в Chrome, Edge та інші браузерах на Chromium.

Джерело: Windows Central