У бета-версію клавіатури SwiftKey вбудували чат-бот Bing з можливістю створення або корегування повідомлень

Завдяки Microsoft використовувати ШІ Bing можна не виходячи з месенджера або іншої програми. Популярний чат-бот вбудували безпосередньо у бета-версію клавіатури SwiftKey. З його допомогою можна відкоригувати тон вашого повідомлення або знайти відповідь на важке запитання, не перериваючи розмови. Програму вже можна завантажити з Google Play.

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Доступ до нової SwiftKey розгортається поступово – можливо, не всі зможуть побачити програму одразу. На момент написання цієї новини програма доступна для встановлення в Україні.

Мобільну версію чату Bing інтегровано з клавіатурою, що дозволяє вставляти згенеровані відповіді у ваші повідомлення або коригувати їх із заданим тоном. Якщо під час розмови ви зіткнулися з важким питанням, можна проконсультуватися з Bing. Однак слід пам’ятати, що чат-боти не завжди кажуть правду та можуть видавати некоректну інформацію – мовні моделі ШІ лише генерують найбільш релевантний текст.

Досить цікаво гратися з функцією корекції тону. Ви можете ввести текстове повідомлення і Bing перепише його в одній із чотирьох можливих інтонацій: професійно, невимушено, ввічливо та для соціальної мережі. Повідомлення при цьому дуже різняться. Потрібне вибирається та вставляється єдиним тапом, перед відправлянням доступне редагування тексту – ШІ не відбиратиме у вас відповідальність за зміст повідомлення.

Схоже, що сценарій однієї з останніх серій «Південного Парку» не дуже випередив дійсність. З бетою SwiftKey досить просто зробити те, що робили Стен та Клайд, відповідаючи своїм подружкам – повідомлення може бути відкоригованим Bing або написаним повністю. На момент виходу четвертої серії 26 сезону такої функції ще не було – і ось вона тут.

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Джерело: Windows Central