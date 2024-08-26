Римейк «Ворона» провально стартував у прокаті та отримав всього 20% на Rotten Tomatoes: «Дурнувата імітація класики 1990-х»

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Містичний бойовик «Ворон», який спробував перезапустити культову франшизу, дебютував із посередніми касовими зборами й низькими оцінками.

У Північній Америці фільм зібрав скромні $4,6 млн при бюджеті у $50 млн (міжнародну касу у звіті не наводять). «Ворон» став другим поспіль провалом для Lionsgate після суперечливої адаптації Borderlands.

На Rotten Tomatoes стрічка отримала скромні 20% критиків і дещо приємніші 64% від глядачів, однак рецензії здебільшого були негативними:

Денніс Гарві, Variety: «Контрастно елегантна, але зміщена історія слеш-помсти у цьому переосмисленні – це не слем-данк. І це те, що не можна дивитись».

Шон Бернс, North Shore Movies: «Одна з тих виснажливих спроб із реінкарнації IP, яка існує лише тому, що хтось володів правами та хотів отримати гроші».

Джеффрі Гарріс, 411mania: «Перезапуск “Ворона” не виправдовує свого існування, а натомість створює дурнувату та неохайну імітацію класики 1990-х. Слабкий акторський склад другого плану, банальні діалоги, нудна розповідь і жахлива режисура не підвищують враження».

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«Ворон» екранізує культовий комікс Джеймса О’Барра та перезапускає легендарну франшизу, яка налічує чотири фільми й стартувала з адаптації від режисера Алекса Прояса з Брендоном Лі в головній ролі. На цей раз режисерські зобов’язання взяв на себе Руперт Сандерс («Білосніжка та Мисливець»), а в головних ролях постали Білл Скашґорд («Воно»), співачка FKA Twigs та Денні Г’юстон («Люди Ікс: Росомаха»), як провідний антагоніст.

За даними Screen Rant, навіть без поправки на інфляцію, цьогорічний римейк відзначився найнижчим дебютом в історії франшизи: фільм 1994 року стартував з $11,8 млн, тоді як його продовження, «Місто ангелів» 1996 року, заробило $9,8 млн. Наступні дві частини «Спасіння» 2000 року та «Жорстоке причастя» 2005 року мали обмежений прокат в кінотеатрах.

Головним героєм римейку залишається музикант Ерік Дрейвен, який разом зі своєю дівчиною Шеллі Вебстер гине від рук жорстоких злодіїв, які контролюють все місто. Однак жага до помсти за кохану виявляється сильнішою за смерть, тому Ерік відроджується з мертвих і ступає на шлях відплати. Всюди його супроводжує Ворон — містичний птах, що відносить душі в країну мертвих, але може допомогти у боротьбі за справедливість.

Фільм транслюється в українських кінотеатрах з 22 серпня. Нашу рецензію можна переглянути нижче за посиланням:

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