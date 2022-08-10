Ryzen 7000 — зображення нового пакування та попередні ціни майбутніх CPU AMD

Сайт VideoCardz поділився зображенням, нібито взятим із внутрішньої презентації AMD. На рендері — коробка процесора AMD Ryzen 9 7000. Остаточний дизайн та коробки інших версій процесорів Ryzen 7000 можуть істотно відрізнятися.

В інформації, доданій до упаковки, стверджується, що в цілому ціни на Ryzen 7000 не сильно відрізнятимуться від цін серії 5000, за винятком топових моделей. Видання наводить оригінальний текст:

Ryzen 7 7700X MSRP = Ryzen 7 5700X MSRP

Ryzen 7 7800X MSRP > Ryzen 7 5800X MSRP

Ryzen 9 7xy0X MSRP > Ryzen 9 5xy0X MSRP

З повідомлення можна зробити висновок, що процесор Ryzen 7 7800X існує принаймні у внутрішніх планах AMD. Інших чуток і витоків, що підтверджує вихід такої моделі, поки не з’являлося. Помітний розрив між MSRP 5700X та 5800X виник через їхній вихід у різний час. Наведене співвідношення цін викликає в авторів публікації скептицизм.

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Запуск серії процесорів AMD Ryzen 7000 очікується 15 вересня. Перша демонстрація нової серії пройде 29 серпня на спеціальному заході AMD. У таблиці зібрано наявну інформацію про нові чіпи.

Результати тестів процесорів Ryzen 9 7950X та Intel Core i9-13900K, що ще не вийшли, вже просочилися у мережу.